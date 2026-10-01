Саммит Кремниевой долины в Белом доме: Трамп собрал «титанов» ИИ за одним столом

В столице США Вашингтоне состоялась неожиданная и важная встреча, которая призвана определить технологическое будущее. Дональд Трамп организовал официальный обед и прием в Белом доме для руководителей мощнейших технологических компаний мира.

На этом специальном приеме, прошедшем 29 сентября, все ключевые лидеры Кремниевой долины собрались за одним столом. Встреча не ограничилась простым дружеским обедом и завершилась подписанием важного стратегического документа по регулированию индустрии искусственного интеллекта (ИИ).

Миллиардеры за одним столом: кто принял участие в мероприятии?

В этом историческом обеде в Белом доме приняли участие вся элита сферы искусственного интеллекта:

Илон Маск — основатель Tesla, SpaceX и xAI;

Марк Цукерберг — глава корпорации Meta;

Сундар Пичаи — генеральный директор Google и Alphabet;

Дженсен Хуанг — глава Nvidia, абсолютного лидера рынка ИИ-чипов;

Дарио Амодей — глава лаборатории искусственного интеллекта Anthropic (Claude);

Грег Брокман — президент компании OpenAI, создателя ChatGPT.

То, что эти техногиганты, зачастую известные ожесточенной конкуренцией и резкими дебатами в прессе, встретились в одном месте, показало высокую значимость мероприятия.

Общее соглашение по безопасности ИИ: Главный результат

Важнейшим практическим результатом встречи стало официальное подписание сторонами общего соглашения по безопасности искусственного интеллекта.

Документ направлен на обеспечение кибербезопасности на фоне беспрецедентно быстрого развития технологий, ответственный контроль над моделями ИИ, а также на налаживание сотрудничества между государством и крупными ИТ-корпорациями на глобальном рынке.

Столь тесный диалог между Дональдом Трампом и «титанами» Кремниевой долины свидетельствует об укреплении лидерства США в технологической гонке и о том, что в ближайшие годы направлению искусственного интеллекта будет уделяться огромное внимание со стороны государства.