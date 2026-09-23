Вечный военный контроль над островом: Трамп, Дания и Гренландия подписали историческое соглашение

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Вечный военный контроль над островом: Трамп, Дания и Гренландия подписали историческое соглашение

Произошло беспрецедентное историческое событие, которое коренным образом меняет архитектуру глобальной безопасности Арктики и Северо-Атлантического региона. Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен официально подписали важное трехстороннее соглашение, перераспределяющее военный и стратегический контроль над крупнейшим островом в мире — Гренландией. Согласно подробностям, опубликованным авторитетным изданием BBC, этот документ заменил соглашение времен холодной войны 1951 года, а глава Дании охарактеризовала его как «всеобъемлющую и улучшенную сделку, которая может длиться вечно».

Премьер-министр Гренландии назвал соглашение выгодным для всех трех сторон, официально прокомментировав: «Ваша безопасность — это наша безопасность, наша безопасность — это ваша безопасность». Выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Трамп объявил, что США немедленно приступят к строительству двух крупных военных баз на острове. Соглашение гарантирует возобновление работы баз в Нарсарсуаке и Местерс-Виге, создание дополнительных баз в случае необходимости, а также неограниченное передвижение американских военных самолетов, кораблей и дронов по территории острова.

Самое главное, сделка полностью запрещает доступ, военное присутствие и даже инвестиции в стратегическую инфраструктуру Гренландии со стороны государств, не входящих в НАТО, в частности России и Китая. Боевые угрозы Трампа в 2019 году «купить Гренландию» или захватить ее силой наконец завершились дипломатическим соглашением об абсолютном военном контроле.

Итак, как Вашингтон «запер» ворота в Северный Ледовитый океан, какую экономическую выгоду получит от этого местное население и как новое соглашение изменит баланс сил в Арктике?

«Две новые базы, «красная линия» для России и Китая и вечный статус»: 5 ключевых пунктов соглашения

Наиболее важные положения исторического документа, подписанного по Гренландии:

  • Две стратегические военные базы: США восстановят две важные базы в Нарсарсуаке и Местерс-Виге и получат право открывать дополнительные базы при необходимости;

  • Свобода передвижения и разведка: американские военные самолеты, дроны и флот будут свободно перемещаться над островом; США и Дания будут совместно бороться с шпионажем;

  • Абсолютный запрет для стран, не входящих в НАТО: ни одно государство, кроме стран Евросоюза и НАТО, не сможет иметь военного присутствия, контроля над стратегическими активами или доступа к закрытой информации на острове;

  • Бессрочный и неотменяемый документ: срок действия соглашения не ограничен; даже если Гренландия в будущем обретет независимость, она обязана оставаться членом НАТО и правопреемником Дании в вопросах безопасности;

  • Льготы для местного населения: местные компании получат приоритет в обеспечении американских военных услугами и товарами, традиционный образ жизни будет защищен.

Военный статус Гренландии: сравнение старого соглашения 1951 года и новой сделки Трампа

Важные различия и стратегическое расширение исторических документов:

Критерии и параметры

Соглашение 1951 года (с дополнением 2004 года)

Новое соглашение эпохи Дональда Трампа

Подписавшие стороны

Дания и США (с 2004 года присоединилась Гренландия)

США (Трамп), Дания (Фредериксен) и Гренландия (Нильсен)

Количество военных баз США

Действовала только 1 база (Питуффик / бывший Туле)

Минимум 3: Питуффик, Нарсарсуак и Местерс-Виг (+ право на открытие дополнительных)

Передвижение военной техники

Ограничено территорией базы и установленными коридорами

Абсолютная свобода передвижения для самолетов, дронов и кораблей

Статус третьих стран

Четких экономических и инвестиционных ограничений не было

Полный военный и инвестиционный запрет для стран вне НАТО

Перспектива независимости

Будущий статус оставался открытым

Условие вступления в НАТО и сохранения баз США даже в случае независимости

Выгода для местной экономики

Только общие культурные и традиционные связи

Приоритет местным компаниям в снабжении баз США

Геополитическая и военно-стратегическая экспертиза: почему эта сделка полностью «заперла» Арктику?

Выводы международных военных экспертов и аналитиков по безопасности:

  • От идеи «покупки» к стратегическому договору: в 2019 году Трамп вызвал дипломатический скандал предложением купить остров, позже даже говорил о захвате; новое соглашение предоставило Вашингтону полный военный контроль над территорией без покупки и положило конец спорам с Копенгагеном;

  • Прочный щит против Китая и России: Китай пытался финансировать аэропорты и месторождения редкоземельных металлов Гренландии в рамках «Полярного шелкового пути», а Россия милитаризировала Арктику; жесткие инвестиционные ограничения в новом соглашении полностью перекрывают путь Пекину и Москве на остров;

  • Воздушный и дроновый контроль над Арктикой: восстановление баз Местерс-Виг и Нарсарсуак дает ВВС США идеальный плацдарм для контроля над ракетами, подводными лодками и стратегическими бомбардировщиками по всей Северной Атлантике и Северному Ледовитому океану;

  • Сдерживание независимости Гренландии: местные политики намеревались полностью отделиться от Дании; новое соглашение юридически обязывает даже независимую Гренландию автоматически оставаться под военным зонтиком НАТО и Вашингтона.

Это соглашение между Данией, Гренландией и США официально закрепило американскую гегемонию в Арктике, которая стала важнейшей ареной геополитического противостояния КсКсИ века.

Как вы считаете, смягчит ли расширение военного контроля Дональда Трампа над Гренландией противостояние с Россией и Китаем в Арктике или создаст новый очаг холодной войны? Насколько, по вашему мнению, такие вечные военные базы соответствуют интересам местного населения? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим стратегическим анализом, меняющим мировую политику, со всеми своими друзьями!

Гренландское соглашениеНарсарсуакМестерс-ВигДания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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