В Индии младенец, внешность которого резко отличается от остальных членов семьи, привлек внимание интернет-пользователей. Видео с ребенком, выделяющимся своей белой кожей и светлыми волосами, широко распространилось в социальных сетях и вызвало различные дискуссии.

На опубликованных кадрах видно, как индийская женщина купает своего сына. Пользователи, посмотревшие видео, выразили удивление необычной внешностью малыша. Особенно многих поразили его белоснежная кожа и светлые волосы.

Среди местного населения возникли неоднозначные мнения. Некоторые расценивают его внешность как необычное явление и даже называют его «богом, спустившимся на Землю».

В комментариях под видео пользователи также не скрывали своего изумления. Однако на данный момент достоверной информации о точных причинах такой внешности ребенка не поступало.

Специалисты отмечают, что цвет кожи и волос младенцев зависит от наследственных факторов, и некоторые генетические особенности могут не проявляться у других членов семьи. По этой причине делать выводы о происхождении или здоровье ребенка, основываясь только на видео, некорректно.