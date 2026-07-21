Стоимость Колоссал Биоскиенкес, занимающейся воскрешением вымерших животных, может достичь 30 миллиардов долларов

Стартап Колоссал Биоскиенкес, реализующий революционные проекты в области генетики и биотехнологий, находится на пороге резкого увеличения своей стоимости. Компания, целью которой является восстановление вымерших видов, включая шерстистого мамонта и птицу додо, ведет переговоры о проведении нового инвестиционного раунда. Как сообщает издание Аксиос, в рамках этой сделки рыночная стоимость компании может составить от 20 до 30 миллиардов долларов. Об этом Techcrunch.ком сообщает.

Всего 16 месяцев назад стартап оценивался в 10,2 миллиарда долларов. Столь быстрый рост стоимости почти в три раза свидетельствует о высоком интересе инвесторов к технологиям «де-экстинкции» (восстановления видов). Хотя пока не разглашается, кто возглавит новый инвестиционный раунд и какой объем средств будет привлечен, известно, что за последний год компания начала формировать свои первые доходы.

Источники дохода и сотрудничество с государствами

Основатель и генеральный директор Колоссал Биоскиенкес Бен Ламм в интервью изданию TechCrunch перечислил три основных направления дохода компании. В частности, стартап предлагает свои технологии по охране природы правительству США и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). По данным Виред, ОАЭ недавно инвестировали в этот проект 60 миллионов долларов.

Компания не ограничивается только воскрешением животных, выделив из своей структуры несколько независимых стартапов. Среди них — компания Бреакинг, занимающаяся разложением пластиковых отходов, платформа вычислительной биологии Форм Био, а также компания Астромеч, основанная на AI, которая в марте оценивалась в 2 миллиарда долларов. Эти дочерние предприятия демонстрируют огромный коммерческий потенциал технологий Колоссал.

Искусственная матка и планы на будущее

Одной из самых обсуждаемых разработок компании является технология искусственной матки для животных. По словам Бена Ламма, в будущем эта технология может быть применена для лечения проблем бесплодия у людей. Согласно информации Роллинг Стоне, первые образцы этого устройства ожидаются в следующем году.

Если Колоссал Биоскиенкес удастся вернуть мамонтов и других вымерших животных в их естественную среду обитания, компания планирует получать дополнительный доход через «кредиты на биологическое разнообразие». Эта система похожа на широко распространенный сегодня механизм углеродных кредитов и предполагает оплату через рыночные механизмы за вклад в восстановление природы.

Сегодня на мировом рынке наблюдается значительный подъем в сферах технологий долголетия (лонгевитй теч), альтернативной энергетики и глубоких технологий (дип-теч). Проект Колоссал Биоскиенкес находится в центре этих трендов, приобретая не только научное, но и огромное экономическое значение. На данный момент представители компании отказались от официальных комментариев по поводу нового инвестиционного раунда.