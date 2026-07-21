Стоимость Колоссал Биоскиенкес, занимающейся воскрешением вымерших животных, может достичь 30 миллиардов долларов

·98·Технологии
Стоимость Колоссал Биоскиенкес, занимающейся воскрешением вымерших животных, может достичь 30 миллиардов долларов

Стартап Колоссал Биоскиенкес, реализующий революционные проекты в области генетики и биотехнологий, находится на пороге резкого увеличения своей стоимости. Компания, целью которой является восстановление вымерших видов, включая шерстистого мамонта и птицу додо, ведет переговоры о проведении нового инвестиционного раунда. Как сообщает издание Аксиос, в рамках этой сделки рыночная стоимость компании может составить от 20 до 30 миллиардов долларов. Об этом Techcrunch.ком сообщает.

Всего 16 месяцев назад стартап оценивался в 10,2 миллиарда долларов. Столь быстрый рост стоимости почти в три раза свидетельствует о высоком интересе инвесторов к технологиям «де-экстинкции» (восстановления видов). Хотя пока не разглашается, кто возглавит новый инвестиционный раунд и какой объем средств будет привлечен, известно, что за последний год компания начала формировать свои первые доходы.

Источники дохода и сотрудничество с государствами

Основатель и генеральный директор Колоссал Биоскиенкес Бен Ламм в интервью изданию TechCrunch перечислил три основных направления дохода компании. В частности, стартап предлагает свои технологии по охране природы правительству США и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). По данным Виред, ОАЭ недавно инвестировали в этот проект 60 миллионов долларов.

Компания не ограничивается только воскрешением животных, выделив из своей структуры несколько независимых стартапов. Среди них — компания Бреакинг, занимающаяся разложением пластиковых отходов, платформа вычислительной биологии Форм Био, а также компания Астромеч, основанная на AI, которая в марте оценивалась в 2 миллиарда долларов. Эти дочерние предприятия демонстрируют огромный коммерческий потенциал технологий Колоссал.

Искусственная матка и планы на будущее

Одной из самых обсуждаемых разработок компании является технология искусственной матки для животных. По словам Бена Ламма, в будущем эта технология может быть применена для лечения проблем бесплодия у людей. Согласно информации Роллинг Стоне, первые образцы этого устройства ожидаются в следующем году.

Если Колоссал Биоскиенкес удастся вернуть мамонтов и других вымерших животных в их естественную среду обитания, компания планирует получать дополнительный доход через «кредиты на биологическое разнообразие». Эта система похожа на широко распространенный сегодня механизм углеродных кредитов и предполагает оплату через рыночные механизмы за вклад в восстановление природы.

Сегодня на мировом рынке наблюдается значительный подъем в сферах технологий долголетия (лонгевитй теч), альтернативной энергетики и глубоких технологий (дип-теч). Проект Колоссал Биоскиенкес находится в центре этих трендов, приобретая не только научное, но и огромное экономическое значение. На данный момент представители компании отказались от официальных комментариев по поводу нового инвестиционного раунда.

Colossal BiosciencesБиотехнологииГенетикаСтартапИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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