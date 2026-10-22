У матери и дочки одинаковая прядь седых волос на лбу: уникальное сходство поразило всех

·90·Мир
У матери и дочки одинаковая прядь седых волос на лбу: уникальное сходство поразило всех

Нигерийская телеведущая Эльма Годвин и ее вторая дочь родились с уникальной генетической особенностью. У обеих на лбу посередине в одном и том же месте находится прядь белых волос. Это необычное сходство вызвало большой интерес в социальных сетях.

По словам Эльмы, она живет с прядью белых волос на лбу с самого рождения. Эта особенность связана с нехваткой пигмента в определенной части волос и называется полиозом. Телеведущая до 24 лет не встречала других людей, похожих на нее. Лишь увидев в социальных сетях людей с такой особенностью, она поняла, что не одинока в этом.

Однако самое удивительное событие в ее жизни произошло, когда на свет появился ее второй ребенок. Эльма обратила внимание на волосы малышки еще до того, как ей перерезали пуповину. Девочка, точно так же как и мама, родилась с прядью белых волос в том же самом месте на лбу.

Поскольку у старшей дочери Эльмы такого знака не было, необычная внешность младенца поразила даже медицинских работников, участвовавших в родах.

После этого случая телеведущая обратилась к людям с подобными внешними особенностями, призвав их не стыдиться своей уникальности и не скрывать ее.

Пользователи социальных сетей также не остались равнодушными к этой истории. Если одни написали, что эта история их глубоко тронула, то другие подчеркнули, что девочка, когда вырастет, не будет чувствовать себя одинокой, ведь рядом с ней есть мама с точно такой же особенностью.

Эльма ГодвинПолиозГенетика
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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