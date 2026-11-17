В то время как отношения между Узбекистаном и Оманом выходят на новый уровень, главы двух государств отметили заслуги друг друга высшими государственными наградами. На торжественной церемонии, состоявшейся в городе Маскат, Шавкату Мирзиёеву был вручен оманский орден «Аль-Саид», а Султану Хайсаму бен Тарику Аль Саиду — узбекистанский орден «Олий Даражали Дўстлик» («Дружба высшей степени»).

Это взаимное награждение имеет более глубокий смысл, чем просто дипломатический протокол. Оно стало символическим выражением стремления к дальнейшему укреплению дружбы, политического доверия и многогранного сотрудничества между двумя странами.

Мирзиёеву вручена высшая государственная награда Омана

На торжественной церемонии Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид наградил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева высшей государственной наградой Султаната — орденом «Аль-Саид».

Столь высокое признание было присуждено за огромный вклад главы нашего государства в укрепление дружественных отношений между Узбекистаном и Оманом, а также за вывод многогранного сотрудничества на качественно новый уровень.