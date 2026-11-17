Шавкат Мирзиёев и Султан Омана наградили друг друга высшими орденами
В то время как отношения между Узбекистаном и Оманом выходят на новый уровень, главы двух государств отметили заслуги друг друга высшими государственными наградами. На торжественной церемонии, состоявшейся в городе Маскат, Шавкату Мирзиёеву был вручен оманский орден «Аль-Саид», а Султану Хайсаму бен Тарику Аль Саиду — узбекистанский орден «Олий Даражали Дўстлик» («Дружба высшей степени»).
Это взаимное награждение имеет более глубокий смысл, чем просто дипломатический протокол. Оно стало символическим выражением стремления к дальнейшему укреплению дружбы, политического доверия и многогранного сотрудничества между двумя странами.
Мирзиёеву вручена высшая государственная награда Омана
На торжественной церемонии Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид наградил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева высшей государственной наградой Султаната — орденом «Аль-Саид».
Столь высокое признание было присуждено за огромный вклад главы нашего государства в укрепление дружественных отношений между Узбекистаном и Оманом, а также за вывод многогранного сотрудничества на качественно новый уровень.
Шавкат Мирзиёев выразил искреннюю благодарность Султану Омана за эту награду. Президент подчеркнул, что принимает это признание не только как знак личного уважения, но и как высокую оценку всего народа Узбекистана, а также многовековой дружбы и прочного партнерства между двумя странами.
Хайсам бен Тарик награжден узбекистанским орденом «Олий Даражали Дўстлик»
В ходе церемонии Президент Узбекистана также наградил Султана Омана высшей государственной наградой.
Хайсаму бен Тарику Аль Саиду был вручен орден «Олий Даражали Дўстлик» за весомый вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими странами, а также за последовательное развитие связей в политико-дипломатической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Как было отмечено, эта награда является выражением глубокого уважения народа и государства Узбекистан к усилиям, предпринимаемым Султаном Омана на пути развития двусторонних отношений.
Новый этап в сотрудничестве Узбекистана и Омана
Награждение главами двух государств друг друга высшими государственными наградами свидетельствует о том, что отношения между Узбекистаном и Оманом становятся все более прочными.
В частности, инициативы, направленные на расширение политического диалога, торгово-экономических связей, инвестиций и культурно-гуманитарного сотрудничества, становятся важными направлениями партнерства двух стран.
Торжественная церемония в Маскате стала ярким выражением этого доверия и взаимного уважения. Самое главное, эти знаки признания продемонстрировали твердую политическую волю к укреплению дружбы между двумя народами и открытию новых возможностей для будущего сотрудничества.
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