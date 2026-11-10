Женщина изменила цвет глаз во время беременности, чтобы ребенок родился голубоглазым

В российских социальных сетях бурное обсуждение вызвало необычное заявление молодой женщины. Она утверждает, что во время беременности прошла процедуру по изменению цвета глаз, надеясь, что благодаря этому её ребенок также родится голубоглазым. По мнению женщины, подобные изменения в организме матери могут повлиять на ДНК еще не родившегося ребенка.

Известно, что сегодня существует несколько косметических и хирургических методов, позволяющих изменить цвет глаз человека. Среди них — установка искусственных имплантатов радужной оболочки, лазерные процедуры и кератопигментация.

Например, утверждается, что с помощью лазера можно уменьшить количество меланина на поверхности радужной оболочки, превратив карие глаза в голубые. Такая процедура может длиться около 20 секунд. Еще один современный метод — кератопигментация, или «татуировка роговицы». Он основан на окрашивании роговицы глаза с помощью специального оборудования и биологически совместимых пигментов.

Однако главный вопрос заключается в том, можно ли передать эту особенность еще не родившемуся ребенку путем изменения цвета глаз?

Молодой российский косметолог, недавно изменившая цвет своих глаз, считает, что это возможно. В одном из популярных подкастов в беседе с врачом она заявила, что пошла на эту процедуру во время беременности, чтобы её ребенок родился голубоглазым. Женщина была уверена, что её ДНК автоматически изменится, чтобы адаптироваться к новому цвету глаз.

Хотя ведущий подкаста выслушал её мнение спокойно, эти слова вызвали большой интерес и ироничную реакцию в социальных сетях. Многие пользователи раскритиковали заявление женщины, оставляя в комментариях различные саркастические замечания.

Таким образом, утверждение молодой женщины о том, что изменение цвета глаз может повлиять на внешность ребенка, вызвало в интернете волну шуток и споров. На самом деле цвет глаз человека определяется наследственными факторами. Косметические изменения у родителей не меняют ДНК ребенка.