Узбекистан и Оман переходят к стратегическому партнерству: принято историческое решение (видео)
В отношениях между Узбекистаном и Оманом начинается новая эра. В городе Маскат Шавкат Мирзиёев и Султан Хайсам бен Тарик Аль Саид приняли историческое решение о поднятии двусторонних связей до уровня стратегического партнерства. Это соглашение открывает новые возможности для дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и других важных отраслях.
Примечательно, что стороны не только определили приоритетные направления сотрудничества, но и договорились об укреплении инвестиционных механизмов, служащих для финансирования совместных проектов. В частности, отдельно обсуждался вопрос увеличения уставного капитала Узбекско-Оманской инвестиционной компании в два раза, доведя его до 500 миллионов долларов.
Переговоры в Маскате: план вывода отношений на новый уровень
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид провели встречу в узком формате во дворце «Аль-Алам» в городе Маскат. Затем переговоры продолжились с участием членов официальных делегаций.
В начале беседы глава нашего государства выразил благодарность Султану за теплый прием и оказанное высокое внимание. Он также искренне поздравил лидера Омана и дружественный народ с приближающимся праздником Национального дня.
На встрече основное внимание было уделено вопросам укрепления традиционной дружбы и многогранного сотрудничества между двумя странами, а также вывода связей на качественно новый уровень.
Стороны с удовлетворением отметили активизацию политического диалога и межведомственных обменов в последние годы, а также стабильный рост объемов товарооборота и инвестиций.
Проведение шестого заседания Межправительственной комиссии в Маскате накануне визита на высшем уровне, а также организация ряда деловых и культурных мероприятий были оценены как важный шаг в развитии практического сотрудничества.
Инвестиционная компания на 500 миллионов долларов: новые возможности для совместных проектов
На переговорах особое внимание было уделено расширению экономического сотрудничества и увеличению инвестиций.
В частности, обсуждался вопрос увеличения уставного капитала Узбекско-Оманской инвестиционной компании в два раза, до 500 миллионов долларов. Ожидается, что этот механизм послужит продвижению совместных проектов с участием предпринимателей двух стран и расширению возможностей для финансирования перспективных инициатив.
Также была подчеркнута важность скорейшего запуска деятельности Инвестиционного фонда Центральной Азии и Кавказа, созданного с участием оманских средств.
Стороны договорились развивать практическое сотрудничество по нескольким приоритетным направлениям. Среди них:
торговля и инвестиции;
транспорт и логистика;
энергетика и электротехника;
химическая и горнодобывающая промышленность;
градостроительство и туризм;
сельское хозяйство;
космические исследования;
сферы цифровизации.
Эти направления могут создать основу для реализации взаимовыгодных проектов для экономик двух стран.
Прямые авиасообщения между Ташкентом и Маскатом придают импульс сотрудничеству
Вопрос развития транспортно-логистических связей также был в центре внимания на встрече.
Было высоко оценено открытие прямых авиарейсов между столицами двух государств с июля текущего года. Это не только облегчает поездки, но и создает дополнительные возможности для деловых связей, туризма и культурного сотрудничества.
Географическое положение Узбекистана в Центральной Азии и морские порты, а также логистическая инфраструктура Омана обладают важным потенциалом для развития взаимовыгодных транспортных проектов.
Возможна организация совместных недель культуры и молодежного форума
На переговорах было подчеркнуто, что сотрудничество не должно ограничиваться только экономическими интересами, необходимо также укреплять близость между народами.
С этой целью было предложено проводить недели культуры и искусства, организовать молодежный форум, оцифровывать и совместно исследовать редкие рукописи.
Кроме того, была отмечена целесообразность установления побратимских связей между древними городами Узбекистана и Омана. Эти инициативы могут послужить изучению исторического наследия, культурному обмену и развитию туризма.
Узбекистан и Оман на пути к стратегическому партнерству: будет разработана «дорожная карта»
В ходе диалога состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
Стороны подчеркнули важность продолжения взаимной поддержки в рамках Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения, формата «Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива – Центральная Азия» и других авторитетных структур.
Самым важным итогом переговоров стало принятие главами двух государств исторического решения о поднятии отношений между Узбекистаном и Оманом, основанных на традиционной дружбе и взаимном доверии, до уровня стратегического партнерства.
Для обеспечения практической реализации этих договоренностей планируется принятие специальной «дорожной карты» и запуск механизма Координационного совета.
В завершение переговоров Шавкат Мирзиёев пригласил Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида посетить Узбекистан с государственным визитом.
Достигнутые в Маскате договоренности могут открыть новую страницу в отношениях двух стран. Теперь главная задача — закрепить политическое решение о стратегическом партнерстве конкретными проектами, инвестициями и ощутимыми результатами для народов.
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