В отношениях между Узбекистаном и Оманом начинается новая эра. В городе Маскат Шавкат Мирзиёев и Султан Хайсам бен Тарик Аль Саид приняли историческое решение о поднятии двусторонних связей до уровня стратегического партнерства. Это соглашение открывает новые возможности для дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и других важных отраслях.

Примечательно, что стороны не только определили приоритетные направления сотрудничества, но и договорились об укреплении инвестиционных механизмов, служащих для финансирования совместных проектов. В частности, отдельно обсуждался вопрос увеличения уставного капитала Узбекско-Оманской инвестиционной компании в два раза, доведя его до 500 миллионов долларов.

Переговоры в Маскате: план вывода отношений на новый уровень

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид провели встречу в узком формате во дворце «Аль-Алам» в городе Маскат. Затем переговоры продолжились с участием членов официальных делегаций.

В начале беседы глава нашего государства выразил благодарность Султану за теплый прием и оказанное высокое внимание. Он также искренне поздравил лидера Омана и дружественный народ с приближающимся праздником Национального дня.

На встрече основное внимание было уделено вопросам укрепления традиционной дружбы и многогранного сотрудничества между двумя странами, а также вывода связей на качественно новый уровень.

Стороны с удовлетворением отметили активизацию политического диалога и межведомственных обменов в последние годы, а также стабильный рост объемов товарооборота и инвестиций.