Сборная Норвегии отыгралась со счета 0:2 в матче против Дании и одержала победу со счетом 3:2. Решающий гол был забит в компенсированное время. Эрлинг Холанд после этой волевой победы назвал 2026 год одним из самых ярких периодов в своей карьере.

«Как же приятно быть норвежцем!»

В матче Лиги наций норвежцы уступали со счетом 0:2. Однако команда не сдалась: сравняла счет и вырвала победу на последних минутах.

После встречи Холанд не скрывал своих эмоций.