Холанд насладился волевой победой после 0:2: «Как же приятно быть норвежцем!»
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- Сборная Норвегии отыгралась со счета 0:2 в матче против Дании в рамках Лиги наций и одержала победу со счетом 3:2.
- Благодаря решающему голу, забитому в компенсированное время, команда заняла второе место в группе и вышла в четвертьфинал.
- Эрлинг Холанд назвал 2026 год одним из самых ярких периодов в своей карьере.
Сборная Норвегии отыгралась со счета 0:2 в матче против Дании и одержала победу со счетом 3:2. Решающий гол был забит в компенсированное время. Эрлинг Холанд после этой волевой победы назвал 2026 год одним из самых ярких периодов в своей карьере.
«Как же приятно быть норвежцем!»
В матче Лиги наций норвежцы уступали со счетом 0:2. Однако команда не сдалась: сравняла счет и вырвала победу на последних минутах.
После встречи Холанд не скрывал своих эмоций.
«Это был один из самых удивительных футбольных годов, которые я когда-либо переживал. Как же приятно быть норвежцем! Перед матчем Столе Сольбаккен сказал: “Давайте завершим этот замечательный футбольный год на высокой ноте”. Во втором тайме мы полностью доминировали», — сказал нападающий.
Два пропущенных гола не остановили норвежцев
Дания с первых минут получила комфортное преимущество. Но во втором тайме Норвегия перехватила инициативу, забила ответные голы и в концовке встречи оформила победу.
Этот результат продемонстрировал не только атакующий потенциал команды, но и веру в свои силы в сложной ситуации.
Норвегия в четвертьфинале!
Победа над Данией позволила Норвегии занять второе место в группе и выйти в четвертьфинал Лиги наций.
Для Холанда этот год запомнится успехами в составе национальной сборной. Судя по его словам, норвежцы довольны достигнутыми результатами и хотят сохранить этот настрой на следующем этапе.
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