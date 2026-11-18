Итальянский художник Эдуардо Кастальдо отразил через искусство последствия войны в секторе Газа, особенно страдания, которые переживают матери и дети. Его работа, раскрывающая реальность в Палестине под священным образом Девы Марии и Иисуса Христа, широко распространилась в социальных сетях. Об этом сообщает Алджазира.

Работа под названием «Холй Мотерс оф Газа» («Святые матери Газы») была представлена в исторической капелле Паппакода в Неаполе. На ней сначала бросается в глаза изображение Девы Марии, прижимающей к груди младенца Иисуса. Однако, когда художник разрывает часть картины, под ней открывается реальная фотография, сделанная в Газе. На ней запечатлена палестинская мать, прижимающая своего ребенка среди руин.

Эта фотография была сделана палестинским фотожурналистом Омаром аль-Каттой. Объединив два изображения, художник привлек внимание к материнской любви, желанию защитить своего ребенка и тяжелой судьбе матерей в условиях войны.

Эдуардо Кастальдо ранее около восьми лет работал фотожурналистом на Ближнем Востоке. Позже он перешел к объединению документальных фотографий с уличным искусством и художественными инсталляциями.

По мнению художника, разрыв священного образа — это символический жест, выражающий скорбь и призывающий людей к состраданию. Через этот проект автор призывает не забывать о тяжелом положении женщин и детей в Газе.