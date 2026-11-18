Прошло почти 20 лет с тех пор, как судьба разлучила их. Но спустя столько времени 93-летняя Эмина Сары и 92-летний Мехмет Сары приняли решение: они твердо решили вновь связать свои жизни узами брака. Эта церемония, состоявшаяся в Турции, напомнила не только о почтенном возрасте пары, но и о том, что даже спустя годы в жизни человека можно открыть новую страницу.

Снова выбрали друг друга спустя 20 лет

Эмина и Мехмет Сары, проживающие в районе Унье турецкой провинции Орду, официально развелись около 20 лет назад. Пара, у которой пятеро детей, спустя годы решила вновь стать семьей.

Они обратились в муниципалитет Унье с просьбой о повторном бракосочетании. После этого представители местных властей начали необходимую подготовку к оформлению брака.

Церемонию бракосочетания провел мэр города

16 ноября 2026 года 93-летняя Эмина и 92-летний Мехмет Сары вновь вступили в брак на церемонии, организованной во дворе дворца бракосочетаний муниципалитета Унье.

Их брак официально зарегистрировал мэр района Унье Хусейн Тавлы. Глава района Кемаль Йылдыз и староста махалли Чатак Хавва Четинкая приняли участие в качестве свидетелей.

Церемония прошла в присутствии близких пары и приглашенных гостей. После регистрации брака они вместе сделали памятные фотографии.

Никогда не поздно открыть новую страницу в жизни

История пары, решившей пожениться в 93 и 92 года, вызвала интерес в социальных сетях и местных СМИ.

Подробная информация о том, почему Эмина и Мехмет Сары развелись и что побудило их воссоединиться спустя годы, не разглашается. Однако тот факт, что после 20 лет разлуки они решили снова стать семьей, стал самой примечательной частью этой истории.

Иногда жизнь ведет людей разными путями. Но это не всегда означает, что все двери закрыты. Решение пожилой пары из Турции показало, что ни возраст, ни прошедшие годы не являются препятствием для нового начала.