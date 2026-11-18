В Узбекистане еще четыре банка получили лицензию на исламский банкинг
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В Узбекистане еще четыре банка получили лицензию на осуществление деятельности исламского банкинга. Согласно решению Центрального банка от 18 ноября, данную лицензию получили «Ипак Йули» банк, Asia Alliance Bank, Orient Finans Bank и Hayot Bank.
Теперь эти банки могут предоставлять клиентам услуги в соответствии с принципами исламских финансов. Данная система отличается от традиционного кредитования. Вместо процентных кредитов в ней используются методы финансирования, основанные на торговле, аренде и партнерстве.
Ранее, 23 октября, Open Bank стал первым банком в Узбекистане, получившим лицензию на осуществление деятельности исламского банкинга.
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