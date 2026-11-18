В небе над Стамбулом развернулось уникальное природное представление. Над Новой мечетью в историческом районе Эминёню сотни птиц двигались синхронно, словно по предварительной договоренности. Они образовывали в небе различные фигуры, собирались в одну группу, затем разделялись на две и снова воссоединялись. Видеозаписи этого зрелища широко разошлись в социальных сетях.

Синхронное движение птиц попало на камеру

Событие освещалось в турецких СМИ 17 ноября 2026 года. Вечером стая птиц, пролетавшая над куполами Новой мечети в Эминёню, привлекла внимание зрителей.

Птицы то двигались единой стаей, то разделялись на две отдельные группы. Спустя некоторое время они вновь объединялись в одной точке, создавая в небе волнообразные и извилистые фигуры. Самое интересное, что при таких сложных маневрах они не сталкивались друг с другом.