Тысячи птиц в Стамбуле двигались как единое целое: этот «танец» поразил всех
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- В историческом районе Эминёню над Новой мечетью в Стамбуле наблюдалось движение тысяч птиц как единого целого.
- Этот процесс, запечатленный Шеймой Курт 17 ноября 2026 года, на научном языке называется мурмурация и считается стратегией защиты птиц и их сбора в безопасное место.
- Стаи птиц, создававшие сложные фигуры, двигались как единый организм, не сталкиваясь друг с другом, что вызвало большой интерес у жителей города и туристов.
В небе над Стамбулом развернулось уникальное природное представление. Над Новой мечетью в историческом районе Эминёню сотни птиц двигались синхронно, словно по предварительной договоренности. Они образовывали в небе различные фигуры, собирались в одну группу, затем разделялись на две и снова воссоединялись. Видеозаписи этого зрелища широко разошлись в социальных сетях.
Синхронное движение птиц попало на камеру
Событие освещалось в турецких СМИ 17 ноября 2026 года. Вечером стая птиц, пролетавшая над куполами Новой мечети в Эминёню, привлекла внимание зрителей.
Птицы то двигались единой стаей, то разделялись на две отдельные группы. Спустя некоторое время они вновь объединялись в одной точке, создавая в небе волнообразные и извилистые фигуры. Самое интересное, что при таких сложных маневрах они не сталкивались друг с другом.
По данным местных СМИ, это зрелище сняла на камеру телефона контент-мейкер Шейма Курт. Видеоролики позволили еще большему числу людей узнать об уникальном природном явлении над исторической мечетью Стамбула.
Что это за природное явление?
Синхронное движение большой стаи птиц в небе на научном языке называется мурмурация (мурмуратион). Это явление особенно часто наблюдается у стай скворцов.
Во время мурмурации каждая птица следит за движениями нескольких соседей вокруг себя и подстраивается под них. В результате вся стая начинает двигаться как единый организм. Птицы могут мгновенно менять направление, разделяться и снова объединяться.
Почему птицы исполняют такой «танец»?
Ученые объясняют мурмурацию одной из стратегий защиты и перемещения птиц в стае. Постоянное движение в большой группе затрудняет хищным птицам возможность выделить конкретную добычу.
Кроме того, такие стаи часто появляются, когда птицы собираются вместе на ночлег. Вечерние полеты также служат для их сбора в безопасном месте.
Стамбульское зрелище еще раз продемонстрировало, насколько сложными и гармоничными могут быть движения в природе. А движение тысяч крыльев над куполами исторической мечети стало незабываемым зрелищем для жителей города и туристов.
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