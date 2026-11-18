Юный продавец из Узбекистана привлек внимание иностранных клиентов своей вежливостью при продаже семечек и умением общаться на английском языке. Видео, запечатлевшее его обслуживание клиентов, вызывает теплые отзывы в социальных сетях.

На видео видно, как мальчик сразу встает со своего места, когда иностранные клиенты приходят купить семечки, и подходит к ним. Сначала он приветствует их, приложив руку к груди, а затем начинает общаться с покупателями на английском языке.

Когда покупатель спрашивает, какие семечки лучше, юный продавец показывает качественный товар и дает рекомендации. После этого он отмерил клиенту семечек на 20 тысяч сумов.

Особенно внимание пользователей привлекает то, как мальчик говорит с иностранцами на английском, объясняет детали о продукте и проявляет вежливость. Пользователи социальных сетей также оставляют теплые комментарии о его культуре торговли, воспитанности и трудолюбии.