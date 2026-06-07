Водитель, ставший причиной гибели 14-летней велосипедистки, наказан

·53·Общество
Водитель, ставший причиной гибели 14-летней велосипедистки, наказан

В Самарканде оглашен приговор суда по делу о ДТП, унесшем жизнь 14-летней девочки. Водитель грузовика, признанный виновником трагедии, приговорен к лишению свободы.

Как выяснилось, инцидент произошел в феврале текущего года в районе махалли Темирйулчилар. Несовершеннолетняя девочка, катавшаяся на велосипеде с братом, потеряла управление, врезалась в припаркованный автомобиль и упала на проезжую часть.

В этот момент двигавшийся в том же направлении грузовик переехал девочку. Получив тяжелые травмы, она скончалась на месте происшествия.

В ходе судебного разбирательства стало известно, что водитель ранее уже привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Также установлено, что он двигался по данной дороге, несмотря на запрет движения грузового транспорта в этом районе.

Согласно заключению экспертов, у водителя была возможность своевременно остановить транспортное средство.

Суд признал 26-летнего водителя виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет, а также лишение права управления транспортными средствами на 3 года.

Кроме того, согласно приговору суда, с виновного в пользу потерпевшей стороны взыскано 20 миллионов сумов в качестве материального ущерба и 120 миллионов сумов в качестве компенсации морального вреда.

СамаркандТемирйулчиларсум
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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