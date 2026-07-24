В выходные ожидается 42-градусная жара: сохраняется риск схода селей

В Узбекистане в выходные дни ожидается заметное повышение температуры воздуха, которая в отдельных регионах может достичь 42 градусов. Несмотря на то, что по республике в основном сохранится погода без осадков, в горных районах сохраняется вероятность кратковременных дождей, гроз и схода селевых паводков.

В отдельных северных и пустынных районах сильный ветер может вызвать пыльные бури.

В воскресенье жара усилится

Сегодня и в выходные дни по территории республики прогнозируется преимущественно малооблачная погода без осадков.

Температура воздуха будет постепенно повышаться и в воскресенье в большинстве регионов достигнет 36–39 градусов.

В северных, южных и пустынных районах столбик термометра может подняться до 40–42 градусов.

Местами ожидаются пыльные бури

На севере и в пустынных районах республики ожидается усиление ветра до 13–18 метров в секунду.

В отдельных местах сильный ветер может привести к:

поднятию пыльных бурь;

снижению видимости;

затруднению движения на открытых участках.

Водителям рекомендуется снизить скорость и соблюдать дистанцию при движении в пыльных районах.

В четырех областях существует риск схода селей

24 июля в предгорных и горных районах Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей возможны селевые паводки.

В этих районах вероятны кратковременные дожди и грозы. Гражданам, планирующим поездки в горы, следует учитывать погодные условия и соблюдать осторожность вблизи русел рек и водотоков.

Какая погода будет в Ташкенте?

В столице в выходные дни осадков не ожидается. Погода будет малооблачной, ветер восточный, 3–8 метров в секунду.

День Ночь День Сегодня — 34–36 градусов Завтра 21–23 градуса 35–37 градусов Воскресенье 22–24 градуса 36–38 градусов

В воскресенье пик жары ожидается и в Ташкенте, днем воздух может прогреться до 38 градусов.

Важность мер предосторожности в жару

В дни резкого повышения температуры целесообразно не находиться под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 17:00.

Необходимо пить больше воды, носить светлую легкую одежду, не оставлять без присмотра детей и пожилых людей, а также не оставлять людей или животных в закрытом автомобиле.

Какая погода ожидается в вашем регионе в выходные? Напишите в комментариях и отправьте это предупреждение своим близким.