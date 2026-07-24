Долг долг тянет…

·27·Общество
Долг долг тянет…

Сначала не были вовремя оплачены административные штрафы. Вслед за этим возникла задолженность за электроэнергию. В результате один долг потянул за собой другой, и общая сумма задолженности по 14 исполнительным документам достигла 32 036,1 тысячи сумов.

В Фуркатском районе, поскольку должник Ж.Т. не выполнил требования судебных решений в добровольном порядке и не погасил задолженность, несмотря на неоднократные предупреждения, государственные исполнители наложили арест на принадлежащий ему автомобиль Tracker 2.

Примечательно, что причиной ареста стал не сам автомобиль Tracker 2 с государственным номерным знаком 707, а несвоевременная оплата должником своих обязательств.

Вывод: Отсрочка долга не решает проблему. Напротив, долг тянет за собой новые долги, что в конечном итоге может привести к аресту имущества.

ФуркатTracker 2
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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