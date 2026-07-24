Найден автомобиль, находившийся в розыске

Сотрудниками отдела розыска управления Бюро принудительного исполнения по Джизакской области продолжаются системные розыскные мероприятия по обеспечению исполнения судебных актов и документов других органов.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен автомобиль, находившийся в розыске и являвшийся залоговым имуществом в интересах «Капитал банка».

В соответствии с требованиями законодательства данное транспортное средство было арестовано в установленном порядке и помещено на штрафстоянку. В дальнейшем будут приняты соответствующие меры по полному исполнению требований исполнительных документов.

Бюро принудительного исполнения продолжает последовательные меры, направленные на выявление имущества должников, поиск транспортных средств, находящихся в розыске, и обеспечение исполнения судебных решений.

Ведь обеспечение безусловного исполнения судебных актов, защита законных прав и интересов граждан и юридических лиц являются одними из приоритетных задач деятельности Бюро принудительного исполнения.