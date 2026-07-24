Страшное ДТП в Чирчике: Лакетти врезался в дерево, водитель погиб

·50·Общество
Страшное ДТП в Чирчике: Лакетти врезался в дерево, водитель погиб

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие в городе Чирчик Ташкентской области унесло жизнь человека. Сегодня, 24 июля, утром автомобиль марки Лакетти врезался в дерево на обочине дороги, в результате чего водитель скончался на месте.

По данным Управления безопасности дорожного движения Ташкентской области, трагедия произошла примерно в 06:30 на 27-м километре автомобильной дороги Д006 Ташкент–Чирчик–Чимган, проходящей по территории города Чирчик.

Согласно предварительным данным, водитель Лакетти А.Д. 1995 года рождения во время движения по неизвестным причинам потерял управление. В результате автомобиль на большой скорости врезался в придорожное дерево.

От силы удара водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Находившиеся в машине пассажиры с травмами различной степени тяжести были доставлены в Чирчикское городское медицинское объединение. Сообщается, что врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время по факту данного ДТП Отделом внутренних дел города Чирчик проводится доследственная проверка и расследование. Специалисты работают над установлением причин аварии и выяснением факторов, приведших к инциденту.

Ответственные лица в сфере безопасности дорожного движения призывают водителей строго соблюдать скоростной режим, не отвлекаться от управления транспортным средством и быть предельно осторожными на дороге. Подчеркивается, что бдительность, особенно в утреннее и ночное время, помогает предотвратить множество неприятных происшествий.

ЧирчикТашкентLacetti
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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