БПИ: в Хавасте отец выплатил 100 миллионов сумов алиментов авансом

Согласно исполнительному документу, находившемуся в производстве Хавастского районного отдела Бюро принудительного исполнения, с должника К.Ш. в пользу взыскателя К.Х. подлежали взысканию алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка.

В ходе исполнительных действий право должника на выезд из Республики Узбекистан было временно ограничено. Позже должник выразил желание выехать за границу для трудоустройства и обратился за практической помощью в решении данного вопроса.

Государственный исполнитель разъяснил должнику права и обязанности сторон по исполнительному документу, а также возможность уплаты алиментов авансом в порядке, установленном законодательством.

В результате проведенной разъяснительной работы стороны пришли к взаимному соглашению, и отец-должник выплатил взыскателю 100 миллионов сумов в качестве аванса по алиментам.

После этого, в связи с тем, что мать-взыскатель по собственному желанию отозвала исполнительный документ, мера по ограничению права на выезд за границу, примененная в отношении должника, была отменена.