В Ташкенте курьер службы доставки ограбил пожилую женщину

В нашей столице сотрудниками органов внутренних дел была проведена очередная оперативная и успешная акция по обеспечению спокойствия и безопасности населения. В Шайхантахурском районе города Ташкента было раскрыто по горячим следам и задержано лицо, совершившее дерзкое ограбление под прикрытием работы курьером службы доставки. Согласно официальным данным ГУВД города Ташкента, злоумышленник сорвал с ушей 78-летней женщины золотые серьги стоимостью около 3000 долларов США и скрылся с места происшествия на своем служебном скутере.

В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что задержанный — не просто преступник, а «особо опасный рецидивист», ранее неоднократно судимый за кражи, разбои, грабежи и хищение официальных документов. В ходе следствия установлено, что он заранее спланировал преступление и долгое время тайно следил за беззащитной пожилой женщиной. Выбрав удобный момент, он незаметно приблизился сзади, применил физическую силу, сорвал ценные украшения и скрылся.

В настоящее время по данному прискорбному инциденту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, следственные действия продолжаются. Справедливость восторжествует, и преступник, посягнувший на имущество пожилой женщины, несомненно, понесет суровое и заслуженное наказание перед законом. Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан быть бдительными и проявлять осторожность по отношению к подозрительным лицам на улицах.

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