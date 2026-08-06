«Как будто предчувствовала свою смерть...» Видео блогера из Джиззакс стало причиной обсуждений в социальных сетях (видео)

Сообщалось, что 21-летняя блогерша из Джиззакс Орзигул Уразматова погибла в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в ночь с 4 на 5 августа в городе Джиззакс.

После этого в социальных сетях начали широко распространяться различные видеозаписи, связанные с последними днями жизни блогерши. На одной из них запечатлено, как Орзигул, сидя в одном из кафе, в шутливой форме говорит: «Если вдруг умру, выложишь это видео. Сейчас думаю о смерти. Если умру, меня, наверное, будут знать миллион человек, а мои вайны, наверное, станут ещё популярнее».

Это видео за короткое время широко обсуждалось в социальных сетях и вызвало среди пользователей различные мнения и предположения. Одни пишут, что человек может заранее предчувствовать свою смерть, другие расценивают эти слова как совпадение или обычную шутку. Ещё некоторые пользователи пытаются связать цифры на государственном номере автомобиля блогерши с датой её смерти.

Согласно предварительным данным, автомобиль Лакетти под управлением Орзигул Уразматова съехал с дороги и врезался в дерево. Сообщается, что водитель потеряла контроль над автомобилем, отвлёкшись на съёмку видео за рулём.

Блогершу с тяжёлыми телесными повреждениями доставили в больницу. Несмотря на то что врачи оказали необходимую медицинскую помощь, чтобы спасти её жизнь, к сожалению, спасти Орзигул Уразматова не удалось.