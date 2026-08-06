«Как будто предчувствовала свою смерть...» Видео блогера из Джиззакс стало причиной обсуждений в социальных сетях (видео)

·1.5K·Общество
«Как будто предчувствовала свою смерть...» Видео блогера из Джиззакс стало причиной обсуждений в социальных сетях (видео)

Сообщалось, что 21-летняя блогерша из Джиззакс Орзигул Уразматова погибла в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в ночь с 4 на 5 августа в городе Джиззакс.

После этого в социальных сетях начали широко распространяться различные видеозаписи, связанные с последними днями жизни блогерши. На одной из них запечатлено, как Орзигул, сидя в одном из кафе, в шутливой форме говорит: «Если вдруг умру, выложишь это видео. Сейчас думаю о смерти. Если умру, меня, наверное, будут знать миллион человек, а мои вайны, наверное, станут ещё популярнее».

Это видео за короткое время широко обсуждалось в социальных сетях и вызвало среди пользователей различные мнения и предположения. Одни пишут, что человек может заранее предчувствовать свою смерть, другие расценивают эти слова как совпадение или обычную шутку. Ещё некоторые пользователи пытаются связать цифры на государственном номере автомобиля блогерши с датой её смерти.

Согласно предварительным данным, автомобиль Лакетти под управлением Орзигул Уразматова съехал с дороги и врезался в дерево. Сообщается, что водитель потеряла контроль над автомобилем, отвлёкшись на съёмку видео за рулём.

Блогершу с тяжёлыми телесными повреждениями доставили в больницу. Несмотря на то что врачи оказали необходимую медицинскую помощь, чтобы спасти её жизнь, к сожалению, спасти Орзигул Уразматова не удалось.

Орзигул УразматоваДжизакLacetti
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утратуАбдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утратуСегодня, 20:15Вымогательство при продаже коттеджа в Ташкенте: СГБ задержала братьевВымогательство при продаже коттеджа в Ташкенте: СГБ задержала братьевСегодня, 19:05Ужасное ДТП в Нуробод: находившийся в движении грузовик загорелсяУжасное ДТП в Нуробод: находившийся в движении грузовик загорелсяСегодня, 18:58В Ургенче водитель «BYD Чазор» намеренно повредил 3 автомобиля (видео)В Ургенче водитель «BYD Чазор» намеренно повредил 3 автомобиля (видео)Сегодня, 18:56Анвару Отахўжаеву объявлен судебный приговор (все подробности дела)Анвару Отахўжаеву объявлен судебный приговор (все подробности дела)Сегодня, 18:4890 тысяч сумов за обычную воду и Мунтаин Дев: корейский блогер выразил недовольство90 тысяч сумов за обычную воду и Мунтаин Дев: корейский блогер выразил недовольствоСегодня, 17:32
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Незаконное строительство обошлось дорого
Незаконное строительство обошлось дорого
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!