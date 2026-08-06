Мать, избившая ребёнка за пропуск школьного кружка, арестована

·116·Общество
Мать, избившая ребёнка за пропуск школьного кружка, арестована

В Сырдарьинской области женщину, наказавшую своего 10-летнего ребёнка за пропуск школьного кружка, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в программе “Millar”.

По имеющимся данным, женщина разозлилась, увидев, что её ребёнок вместо кружка играет на улице. После этого она несколько раз ударила мальчика металлической вешалкой, которую держала в руке, по голове и различным частям тела.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ребёнок получил лёгкие телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья.

Отец, являющийся законным представителем потерпевшего, сообщил, что узнал о произошедшем после возвращения с работы. Он заявил, что не имеет претензий к супруге и хочет сохранить мир в семье, попросив суд применить к ней более мягкую меру.

Сардобинский районный суд по уголовным делам признал женщину виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 59-2 Кодекса об административной ответственности. Согласно решению суда, ей назначено административное взыскание в виде 3 суток ареста.

Вместе с тем женщине вынесли официальное предупреждение о том, что в случае повторения подобных действий в будущем к ней могут быть применены меры уголовной ответственности.

СырдарьяМилларСардоба
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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