Хищение 4,7 млрд сумов на кэшбеке: в Ташкенте раскрыта теневая схема

В Ташкенте путем продажи поддельных чеков о покупках из бюджета было получено около 4,7 миллиарда сумов. В ходе проверки, проведенной Департаментом при Генеральной прокуратуре совместно с Налоговым комитетом, выявлены фиктивные торговые операции на общую сумму 86,2 миллиарда сумов.

По предварительным данным, несуществующие покупки проводились через контрольно-кассовые машины, а выданные чеки продавались через Telegram. В схеме использовался повышенный размер кэшбека, предназначенный для граждан, включенных в реестр социальной защиты.

76,2 миллиарда сумов покупок созданы на бумаге

В ходе доследственной проверки, проведенной управлением Департамента по городу Ташкенту, выяснилось, что должностные лица ООО оформили ложные сведения о приобретении продукции на 76,2 миллиарда сумов.

Якобы осуществленные продажи были оприходованы через онлайн-контрольно-кассовые машины, и по ним сформированы фискальные чеки. Однако, по версии официального ведомства, за чеками не стояло реального товарообмена или фактических покупок.

В дальнейшем поддельные чеки продавались через каналы и группы в Telegram лицам, включенным в реестр социальной защиты, по цене от 70 до 150 тысяч сумов.

Участники схемы получают за чек относительно небольшую сумму, в то время как зарегистрировавшее его лицо получает из бюджета гораздо более крупный кэшбек. Основной же ущерб покрывается за счет государственных средств.

Начислено 7,5 миллиарда, выплачено 4,1 миллиарда

В результате регистрации данных чеков в приложении Soliq Mobile было начислено 7,5 миллиарда сумов кэшбека.

Сообщается, что из этой суммы 4,1 миллиарда сумов были выплачены гражданам и в дальнейшем присвоены. Подробных данных о том, была ли оставшаяся сумма направлена на выплату или остановлена системой, пока не приводится.

Граждане, включенные в реестр социальной защиты, при покупке определенных социально значимых товаров и услуг могут получать социальный кэшбек в размере 12 процентов вместо обычного 1 процента. Этот механизм внедрен для поддержки нуждающихся слоев населения.

Именно высокий процент возврата мог сделать эту систему привлекательной мишенью для продавцов поддельных чеков.

Еще один эпизод в Чиланзаре на 640,8 миллиона сумов

Аналогичная вторая схема была выявлена Чиланзарским районным отделом Департамента.

В данном случае подозреваемые оформили через контрольно-кассовую систему фиктивные покупки на 10 миллиардов сумов и, как утверждается, продавали выданные чеки по 100–150 тысяч сумов.

На их основе:

начислено 1 миллиард сумов кэшбека;

выплачено 640,8 миллиона сумов;

предполагается, что эти средства были хищнически присвоены из бюджета.

Если сложить оба случая, оборот фальшивых покупок достиг 86,2 миллиарда сумов, начисленный кэшбек — 8,5 миллиарда сумов. Фактически выплаченные средства составили 4 миллиарда 740,8 миллиона сумов.

Почему покупать чек тоже опасно?

Налоговый комитет и ранее предупреждал граждан о недопустимости регистрации в налоговом приложении чеков, купленных в социальных сетях или у других лиц.

Согласно официальному разъяснению, подлежит регистрации исключительно тот чек, который выдан за покупку или услугу, фактически совершенную самим гражданином. Использование поддельного чека, приобретенного у стороннего лица, является правонарушением и может повлечь за собой ответственность.

Система также имеет возможность вносить подозрительных пользователей в отдельный реестр. В таком случае от законного владельца чека могут потребовать предоставления документов, подтверждающих, что покупку совершил именно он.

Поэтому предложение «купить дешевый чек и легко заработать деньги» создает финансовые и правовые риски для самого гражданина.

Это не единичный случай

Схемы получения фальшивого кэшбека через Soliq Mobile выявлялись и в других регионах.

В июне Департамент сообщал о хищении 38,1 миллиарда (прим: в тексте 35,1) бюджетных средств путем фиктивных операций в Андижане. А в другом случае в Фергане было выявлено начисление кэшбека более чем 211 тысячам граждан на 28,5 миллиарда сумов, из которых 3,2 миллиарда сумов были выплачены.

Эти цифры показывают, что проблема не ограничивается парой фальшивых чеков. Фальшивые предприятия, онлайн-кассовые аппараты, продажа чеков через Telegram и использование налоговых аккаунтов третьих лиц объединяются в единую цепь.

По двум случаям в Ташкенте следственные действия до суда продолжаются. Вина участников и роль каждого лица в схеме будут определяться вступившим в законную силу приговором суда.

Кэшбек создавался для возврата населению части затрат на покупку. Однако предполагается, что фиктивная торговля на 86 миллиардов сумов на бумаге превратила его для некоторых лиц в инструмент выкачивания денег из бюджета.

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