В Ташкентской области задержаны лица, пытавшиеся сбыть 120 тысяч фальшивых долларов

В нашей стране правоохранительными органами успешно реализуются системные меры по обеспечению верховенства закона и пресечению экономических преступлений. В частности, в городе Ангрене Ташкентской области была пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным обменом валюты и вводом в обращение фальшивых денег. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, трое граждан были задержаны с поличным.

Как стало известно, граждане М.Ю., М.А. и З.А., вступив в предварительный сговор, намеревались обогатиться путем обмена поддельной иностранной валюты на реальные денежные средства.

Задержаны при попытке обмена 80 тысяч фальшивых долларов на настоящие

План преступной группы был сорван благодаря тщательно спланированным действиям правоохранителей. Члены группы были задержаны на месте преступления при попытке обменять 80 тысяч фальшивых долларов США на 40 тысяч настоящих.

В рамках данного уголовного дела было обнаружено в общей сложности 120 000 фальшивых долларов США купюрами по 100 долларов, которые были изъяты правоохранительными органами в качестве вещественных доказательств.

С подробностями проведенной в Ташкентской области крупной спецоперации и цифрами по уголовному делу вы можете ознакомиться в следующей таблице:

Место совершения преступления Орган, проводивший операцию Количество задержанных лиц Общая сумма изъятых фальшивых средств Статьи Уголовного кодекса Город Ангрен (Ташкентская область) Департамент при Генпрокуратуре 3 человека (М.Ю., М.А. и З.А.) 120 000 долларов США (купюрами по 100 долларов) Статья 168 (Мошенничество)

Статья 176 (Изготовление, сбыт поддельных денег)

Верховенство закона: неотвратимость наказания

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан: статье 168 (мошенничество) и статье 176 (изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг).

Правовая информация: Изготовление фальшивых денег и хищение чужого имущества путем мошенничества являются одними из тяжких преступлений. В настоящее время продолжаются следственные действия для выявления других соучастников группы и установления всех обстоятельств преступления.

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