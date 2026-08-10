Главный тренер Ювентуса Лучано Спаллетти раскрыл трансферные планы

Ювентус Главный тренер Ювентуса Лучано Спаллетти поделился своими мыслями перед товарищеским матчем против Палермо, который пройдет в австралийском Перте. Как сообщает Goal.com, специалист ответил на вопросы о будущем сопернике, физическом состоянии игроков и летнем трансферном рынке. Этот матч станет одним из важных этапов предсезонной подготовки туринского клуба. Об этом сообщает Goal.com.

О Палермо и Филиппо Индзаги

Спаллетти тепло высказался о будущем сопернике и его тренере Филиппо Индзаги. По его словам, Индзаги станет тренером столь же высокого уровня, каким выдающимся футболистом он был в прошлом. Палермо собрал в составе многих игроков с опытом выступлений в Серии А, поэтому туринцев не ждет легкий матч.

Защитник команды Гатти не выйдет в стартовом составе в этом матче. У него появились признаки легкой усталости, поэтому тренерский штаб решил не рисковать. Тем не менее Гатти может провести на поле 20 или 30 минут.

Трансферный рынок и запланированные изменения в составе

Говоря о трансферной политике клуба, Лучано Спаллетти подчеркнул, что после товарищеских матчей первоначальные планы Ювентуса не изменились. По словам тренера, руководство продолжает двигаться вперед, не отклоняясь от выбранного курса, а идеи на трансферном рынке остаются прежними.

Ротация вратарей

Была внесена ясность и в вопрос конкуренции на вратарской позиции. По словам специалиста, Ди Грегорио сделал несколько отличных сэйвов в матче с Челси, но во втором голе ему не повезло. Согласно плану, в игре против Палермо место в воротах займет Перин. Ранее вратари провели по одному тайму в матче с Челси, а Ди Грегорио сыграл 90 минут против Интера, поэтому теперь настала очередь Перина.