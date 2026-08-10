Главный тренер Ювентуса Лучано Спаллетти раскрыл трансферные планы

·62·Спорт
Главный тренер Ювентуса Лучано Спаллетти раскрыл трансферные планы

Ювентус Главный тренер Ювентуса Лучано Спаллетти поделился своими мыслями перед товарищеским матчем против Палермо, который пройдет в австралийском Перте. Как сообщает Goal.com, специалист ответил на вопросы о будущем сопернике, физическом состоянии игроков и летнем трансферном рынке. Этот матч станет одним из важных этапов предсезонной подготовки туринского клуба. Об этом сообщает Goal.com.

О Палермо и Филиппо Индзаги

Спаллетти тепло высказался о будущем сопернике и его тренере Филиппо Индзаги. По его словам, Индзаги станет тренером столь же высокого уровня, каким выдающимся футболистом он был в прошлом. Палермо собрал в составе многих игроков с опытом выступлений в Серии А, поэтому туринцев не ждет легкий матч.

Защитник команды Гатти не выйдет в стартовом составе в этом матче. У него появились признаки легкой усталости, поэтому тренерский штаб решил не рисковать. Тем не менее Гатти может провести на поле 20 или 30 минут.

Трансферный рынок и запланированные изменения в составе

Говоря о трансферной политике клуба, Лучано Спаллетти подчеркнул, что после товарищеских матчей первоначальные планы Ювентуса не изменились. По словам тренера, руководство продолжает двигаться вперед, не отклоняясь от выбранного курса, а идеи на трансферном рынке остаются прежними.

Ротация вратарей

Была внесена ясность и в вопрос конкуренции на вратарской позиции. По словам специалиста, Ди Грегорио сделал несколько отличных сэйвов в матче с Челси, но во втором голе ему не повезло. Согласно плану, в игре против Палермо место в воротах займет Перин. Ранее вратари провели по одному тайму в матче с Челси, а Ди Грегорио сыграл 90 минут против Интера, поэтому теперь настала очередь Перина.

ЮвентусЛучано СпаллеттиПалермоТрансферыСерия A
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Jahongir Tursunov
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