В чем уникальность Давида Райи? Мнение эксперта
Стали известны особенности стиля игры вратаря «Арсенала» Давида Райи и причины его уверенных действий на высоком уровне. В интервью изданию GOAL бывший голкипер лондонского клуба Грэм Стэк перечислил главные преимущества испанского вратаря и его отличительные черты на поле. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.
В настоящее время Давид Райя считается лучшим вратарем английской Премьер-лиги. Под руководством Микеля Артеты он стал надежной опорой команды со стадиона «Эмирейтс» и за карьеру трижды завоевывал престижную награду «Золотая перчатка».
Постоянная концентрация и полная вовлеченность в игруМногие отмечают, что вратари топ-клубов могут долгое время оставаться без работы и в результате терять концентрацию. Однако, как выяснило издание GOAL, Давид Райя решает эту проблему по-своему.
По мнению Грэма Стэка, Райя отличается от голкипера сборной Англии Джордана Пикфорда своей манерой поведения на поле. Если Пикфорд относится к числу вратарей, которые чаще кричат и открыто выражают эмоции, то 30-летний испанец предпочитает тихо и эффективно выполнять свою работу.
Анализ действий на полеКак отметил бывший вратарь, Райя не теряет концентрации ни на секунду и постоянно находится в движении во время матча:
- Даже когда мяч находится у чужой штрафной площади или в центре поля, Райя постоянно перемещается.
- Он заранее предугадывает, куда направится мяч, и меняет свою позицию.
- Голкипер никогда не стоит просто на линии ворот, ожидая развития событий.
- Он постоянно движется вперед, вовремя распознает угрозу и устраняет ее.
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