В чем уникальность Давида Райи? Мнение эксперта

Стали известны особенности стиля игры вратаря «Арсенала» Давида Райи и причины его уверенных действий на высоком уровне. В интервью изданию GOAL бывший голкипер лондонского клуба Грэм Стэк перечислил главные преимущества испанского вратаря и его отличительные черты на поле. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

В настоящее время Давид Райя считается лучшим вратарем английской Премьер-лиги. Под руководством Микеля Артеты он стал надежной опорой команды со стадиона «Эмирейтс» и за карьеру трижды завоевывал престижную награду «Золотая перчатка».

Постоянная концентрация и полная вовлеченность в игру

Многие отмечают, что вратари топ-клубов могут долгое время оставаться без работы и в результате терять концентрацию. Однако, как выяснило издание GOAL, Давид Райя решает эту проблему по-своему.

По мнению Грэма Стэка, Райя отличается от голкипера сборной Англии Джордана Пикфорда своей манерой поведения на поле. Если Пикфорд относится к числу вратарей, которые чаще кричат и открыто выражают эмоции, то 30-летний испанец предпочитает тихо и эффективно выполнять свою работу.

Анализ действий на поле

Как отметил бывший вратарь, Райя не теряет концентрации ни на секунду и постоянно находится в движении во время матча:

Даже когда мяч находится у чужой штрафной площади или в центре поля, Райя постоянно перемещается.

Он заранее предугадывает, куда направится мяч, и меняет свою позицию.

Голкипер никогда не стоит просто на линии ворот, ожидая развития событий.

Он постоянно движется вперед, вовремя распознает угрозу и устраняет ее.

Эти качества Райи будут иметь важное значение для будущих целей «Арсенала». Команда борется за возвращение чемпионского титула Англии, который не завоевывала со знаменитого сезона «Непобедимых» 2003/04, а также стремится впервые в истории победить в Лиге чемпионов.