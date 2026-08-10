Пари Сен-Жермен близок к завершению трансфера Феррана Торреса

·66·Спорт
Пари Сен-Жермен близок к завершению трансфера Феррана Торреса

Французский «Пари Сен-Жермен» сделал важный шаг на пути к усилению линии атаки. По данным Goal.com и Marca, парижане вышли на решающую стадию переговоров о переходе нападающего «Барселоны» Феррана Торреса, и официальное объявление о соглашении между сторонами ожидается в ближайшие дни. Об этом сообщает Goal.com.

Чемпион Франции официально предложил каталонцам 50 миллионов евро за испанского футболиста. Сейчас переговоры между руководителями двух клубов находятся на финальной стадии — для заключения сделки осталось лишь получить зелёный свет. Важную роль в ускорении трансфера сыграло и желание самого игрока.

Условия контракта и интересы сторон

По данным источников, Ферран Торрес уже согласовал с «Пари Сен-Жермен» условия личного контракта. Французский клуб планирует отвести нападающему важную роль в основной линии атаки команды. Действующее соглашение футболиста с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2027 года, а сокращение оставшегося срока контракта помогло сохранить трансферную стоимость на приемлемом для парижан уровне.

Каталонский клуб готов продать одного из своих нападающих, чтобы улучшить финансовое положение и обновить состав. Полученные средства «Барселона» планирует направить на привлечение новых футболистов в летнее трансферное окно. Руководство ПСЖ рассчитывает с помощью этого перехода добавить атаке качества и тактической вариативности.

Финальная стадия сделки

В настоящее время между клубами остаётся согласовать лишь некоторые небольшие детали контракта и формальности. Для «Пари Сен-Жермен» этот трансфер рассматривается как один из ключевых шагов по усилению состава перед сезоном. Для Феррана Торреса выступление во Франции, как ожидается, станет новым серьёзным вызовом в карьере.

Ферран ТорресПари Сен-ЖерменБарселонаТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
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