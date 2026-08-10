В Google Play появился первый каталог конкурирующих приложений

В официальном магазине приложений Google Play в США начала работу альтернативная торговая площадка Аптоиде, специализирующаяся на мобильных играх. Теперь пользователи Android могут загрузить альтернативную платформу напрямую через официальный магазин, не обращаясь к сторонним источникам и не используя предустановленные сервисы производителя устройства. Об этом сообщает иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, эти изменения стали результатом продолжительного судебного спора между Google и Эпик Гамес. В 2024 году суд обязал Google открыть платформу Play Store для других конкурирующих магазинов приложений.

Поскольку стороны не смогли достичь соглашения в ходе последующих апелляций и обсуждений, это открыло правовой путь для размещения альтернативных каталогов приложений непосредственно в магазине Google Play. Так начался новый этап конкуренции на рынке мобильных приложений.

Перспективы распространения альтернативных магазинов

Ранее в операционной системе Android сторонние магазины можно было установить только вручную либо получить вместе с определёнными устройствами, например Galaxy Сторе на смартфонах Samsung. Новый механизм значительно упрощает пользователям доступ к таким сервисам.

Пока Аптоиде доступен только пользователям Google Play в США, однако возможность установить его вручную в других странах сохраняется. В будущем здесь, как ожидается, появятся и другие крупные платформы.

Эпик Гамес Сторе

Amazon Аппсторе

Galaxy Сторе

По мнению экспертов, со временем этот список могут пополнить и другие популярные альтернативные магазины. Ранее Google объявила о программе регистрации сторонних магазинов на международном уровне, однако за пределами США этот процесс пока не запущен в полном объёме.