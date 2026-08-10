В Китае потерпела крушение ракета Лонг Марч 7А

·66·Технологии
В Китае потерпела крушение ракета Лонг Марч 7А

В китайской космической программе зафиксирована очередная серьёзная неудача в текущем году. Как сообщает издание Иксбт.ком, ракета-носитель Лонг Марч 7А, запущенная с космодрома Вэньчан на юге страны, взорвалась уже в первые минуты полёта. Этот инцидент оценивается как важное событие, способное негативно повлиять на стабильность национальной космонавтики в последние месяцы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По имеющимся данным, трагедия произошла всего через 1 минуту 25 секунд после взлёта ракеты. Поскольку авария случилась во время активной работы первой ступени носителя, аппарат полностью потерял траекторию и не смог выполнить поставленную задачу. В результате вывести полезную нагрузку на заданную орбиту не удалось.

Полезная нагрузка засекречена

В настоящее время официальная информация о том, какую задачу должна была выполнять потерпевшая крушение ракета и что находилось на её борту, не опубликована. По предположениям специалистов и аналитиков, эта космическая миссия могла иметь военное назначение. Однако пока эти версии не подтверждены никакими доказательствами.

Китайская сторона обычно предоставляет ограниченный объём информации о подобных неудачных запусках и их причинах. Поэтому точные технические причины аварии пока не раскрыты общественности, а специалистам приходится делать выводы, опираясь лишь на имеющиеся данные телеметрии.

Четвёртая авария в 2026 году

Этот неприятный инцидент стал четвёртой неудачной попыткой для космической отрасли Китая в текущем году. Это может свидетельствовать о возникновении определённых системных проблем в программе страны, которая считается одной из ведущих космических держав мира.

Напомним, последняя крупная авария перед этим инцидентом произошла в апреле текущего года. Несомненно, серия подобных происшествий заставит китайских специалистов вновь тщательно пересмотреть безопасность и надёжность ракетных технологий.

КитайРакетаКосмосАварияТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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