Кева Логистикс подверглась кибератаке, затронувшей сети по всему миру

·44·Технологии
Кева Логистикс подверглась кибератаке, затронувшей сети по всему миру

Одна из ведущих мировых транспортно-логистических компаний Кева Логистикс стала целью кибератаки. По данным TechCrunch, этот инцидент в сфере кибербезопасности серьёзно повлиял на работу как минимум восьми складов в Европе и вызвал перебои в грузоперевозках по всему континенту. Последствия затронули не только внутренние системы компании, но и клиентов многочисленных крупных розничных сетей, финансовых учреждений и даже игровых гигантов, использующих её услуги. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

По данным отраслевого издания ФреигхтВавес, кибератака началась 29 июля этого года. Штаб-квартира Кева расположена во Франции, а по всему миру компания располагает более чем тысячей складов, играя важную роль в доставке товаров крупных производителей прямо до дверей покупателей. Сбой в работе услуг этого гиганта, выручившего 18,3 миллиарда долларов в 2025 году, вновь продемонстрировал серьёзные уязвимости глобальной цепочки поставок.

Утечка данных в результате кибератаки

Атака на системы Кева Логистикс не только задержала логистические процессы, но и привела к краже большого объёма персональных данных. Несколько компаний-партнёров, использующих услуги Кева, подтвердили, что личные данные их клиентов попали в руки хакеров. Злоумышленникам удалось получить имена клиентов, домашние адреса, номера телефонов и адреса электронной почты, использовавшиеся для оформления заказов.

В последние годы транспортно-логистические гиганты становятся главными целями киберпреступников. Преступники стремятся получить доступ к грузам и контейнерам на складах, чтобы контролировать потоки реальных товаров. Инцидент с Кева показал, насколько важно усиливать кибербезопасность в грузовых сетях.

Ущерб, нанесённый глобальным компаниям

В результате инцидента ведущий нидерландский онлайн-ритейлер Бол сообщил на своём сайте о взломе хакерами систем его складского партнёра Кева и предупредил клиентов. Компания заявила, что из-за утечки данных возможны задержки заказов и отмена некоторых покупок. Другой нидерландский люксовый универмаг Де Бидженкорф также подтвердил местным СМИ аналогичные проблемы и увеличение сроков доставки.

Кроме того, масштаб этой кибератаки оказался значительно шире и затронул представителей других отраслей:

  • известный нидерландский футбольный клуб Аякс
  • банковский гигант ИНГ
  • бренд очков Аке & Тате
  • игровой гигант Валве
Компания Валве, один из гигантов игровой индустрии, сообщила клиентам, что 7 августа узнала о краже данных из систем Кева. Согласно сообщению, опубликованному в Reddit, персональные данные клиентов, приобретавших аппаратное обеспечение Стеам, оказались под угрозой. Многие покупатели пострадали, поскольку Кева хранила данные о доставке клиентов в течение 90 дней после оформления заказа.

Представитель Валве Дуг Ломбарди не ответил на запрос о комментарии по этому инциденту. Пострадавшие компании и специалисты по безопасности сейчас принимают срочные меры для устранения последствий кибератаки и обеспечения безопасности клиентов.

Ceva LogisticsКибератакаТехнологииSteamКибербезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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