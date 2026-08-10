Обнаружена утечка паролей пользователей из-за ошибки безопасности Клавиё

·70·Технологии
Обнаружена утечка паролей пользователей из-за ошибки безопасности Клавиё

Стало известно, что крупная компания в сфере маркетинговых технологий Клавиё из-за ошибки настройки формы регистрации случайно передавала конфиденциальные данные новых клиентов, включая пароли и адреса электронной почты, сторонним рекламодателям. Согласно сообщению TechCrunch, эта неисправность привлекла внимание СМИ и специалистов, вновь вынеся на повестку дня серьезные проблемы цифровой безопасности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как выяснил исследователь и один из основателей стартапа в сфере кибербезопасности Мелурна Сэм Джадали, форма регистрации на сайте Клавиё была неправильно настроена как минимум с февраля 2024 года по ноябрь 2025 года, а возможно, и дольше. Было установлено, что в этот период данные пользователей, зарегистрировавшихся на сайте, передавались различным сторонним трекерам и рекламным гигантам, установленным на сайте.

Какие данные утекли через трекеры

По словам исследователей, из-за уязвимости раскрывались не только адреса электронной почты и пароли пользователей, но и такие ценные данные, как название компании, адрес веб-сайта и номера телефонов. Согласно данным иксбт.ком и TechCrunch, эта конфиденциальная информация попадала на крупные технологические и маркетинговые платформы, включая Facebook, Google, Microsoft и ее дочернюю компанию LinkedIn, а также ХубСпот и социальную сеть Кс.

Маркетинговый гигант Клавиё, расположенный в Бостоне, помогает более чем 205 тысячам платящих клиентов управлять рекламными кампаниями по электронной почте, с помощью текстовых сообщений и через другие каналы. Согласно информации на официальном сайте компании, система управляет профилями более семи миллиардов клиентов. Такой масштаб показывает, насколько огромными могут быть риски утечки данных.

Официальная реакция компании и меры безопасности

Представители стартапа Мелурна поделились своими выводами с изданием TechCrunch до того, как представить их на конференции по безопасности Деф Кон в Лас-Вегасе. После этого руководство Клавиё подтвердило, что ошибка на сайте была устранена. Однако вопросы о том, сколько пользователей пострадало за годы существования проблемы и как долго хранятся резервные журналы, остаются открытыми.

Пресс-секретарь Клавиё Даниэль Занатта в интервью TechCrunch заявила, что неисправность возникла из-за «проблемы с настройкой приложения». По ее словам, согласно имеющимся активным журналам, число подтвержденных пострадавших составляет менее 200 человек. Однако компания отказалась раскрыть, как долго хранятся журналы и с какого момента ошибка фактически была активна.

Специалисты напоминают, что этот инцидент вновь доказал, насколько опасными могут быть устанавливаемые на сайты сторонние трекеры, известные как «пиксели», если не использовать средства защиты, например блокировщики рекламы. В последние годы именно из-за неправильно настроенных трекеров многие компании были вынуждены сообщать об утечках данных, а регуляторы принимали серьезные меры.

KlaviyoКибербезопасностьУтечка ДанныхТехнологииБезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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