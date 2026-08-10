Жереми Бога высоко оценил талант Керима Алайбеговича

Нападающий туринского «Ювентуса» Жереми Бога поделился мнением об игровом стиле нового члена команды Керима Алайбеговича и его действиях на поле. Об этом сообщил GOAL.ком. Об этом Goal.com сообщает .

Как выяснилось, футболист «Ювентуса» дал интервью телеканалу Sky перед товарищеским матчем против «Палермо», который пройдет в австралийском городе Перт. В ходе беседы особое внимание было уделено молодому таланту, ставшему одним из последних приобретений команды.

Знакомство через YouTube

По словам Бога, он активно следит за социальными сетями и видеосервисами, поэтому заранее знал о возможностях нового партнера по команде. Он отметил, что еще до перехода познакомился с техникой и мастерством Алайбеговича по роликам в интернете.

«Я человек, который много смотрит видео с матчами, поэтому уже был знаком с ним. Я видел некоторые его навыки на YouTube», — сказал Жереми Бога.

Ожидаемая характеристика

Французский футболист высоко оценил игру молодого партнера и подчеркнул, что его непредсказуемые действия на поле принесут команде большую пользу. По мнению Бога, такие креативные футболисты сегодня важны для любого клуба.

«Мне очень нравятся именно такие футболисты, потому что он способен совершать крайне неожиданные действия. Он умеет делать то, чего не могут другие. Думаю, это качество, которого нам не хватало и которое нам действительно необходимо», — добавил нападающий.

Эти слова показывают, насколько позитивная атмосфера царит в стане туринцев на предсезонной подготовке и как быстро новички адаптируются в команде.