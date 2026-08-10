Жереми Бога высоко оценил талант Керима Алайбеговича

·55·Спорт
Жереми Бога высоко оценил талант Керима Алайбеговича

Нападающий туринского «Ювентуса» Жереми Бога поделился мнением об игровом стиле нового члена команды Керима Алайбеговича и его действиях на поле. Об этом сообщил GOAL.ком. Об этом Goal.com сообщает .

Как выяснилось, футболист «Ювентуса» дал интервью телеканалу Sky перед товарищеским матчем против «Палермо», который пройдет в австралийском городе Перт. В ходе беседы особое внимание было уделено молодому таланту, ставшему одним из последних приобретений команды.

Знакомство через YouTube

По словам Бога, он активно следит за социальными сетями и видеосервисами, поэтому заранее знал о возможностях нового партнера по команде. Он отметил, что еще до перехода познакомился с техникой и мастерством Алайбеговича по роликам в интернете.

«Я человек, который много смотрит видео с матчами, поэтому уже был знаком с ним. Я видел некоторые его навыки на YouTube», — сказал Жереми Бога.

Ожидаемая характеристика

Французский футболист высоко оценил игру молодого партнера и подчеркнул, что его непредсказуемые действия на поле принесут команде большую пользу. По мнению Бога, такие креативные футболисты сегодня важны для любого клуба.

«Мне очень нравятся именно такие футболисты, потому что он способен совершать крайне неожиданные действия. Он умеет делать то, чего не могут другие. Думаю, это качество, которого нам не хватало и которое нам действительно необходимо», — добавил нападающий.

Эти слова показывают, насколько позитивная атмосфера царит в стане туринцев на предсезонной подготовке и как быстро новички адаптируются в команде.

ЮвентусЖереми БогаКерим АлайбеговичСерия AФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Рональд Араухо перешёл из «Барселоны» в «Ливерпуль» и поделился советом Луиса СуаресаРональд Араухо перешёл из «Барселоны» в «Ливерпуль» и поделился советом Луиса СуаресаСегодня, 02:40Барселона может опередить Реал Мадрид в трансфере РодриБарселона может опередить Реал Мадрид в трансфере РодриСегодня, 02:34Микки ван де Вен подписал новый контракт с «Тоттенхэмом»Микки ван де Вен подписал новый контракт с «Тоттенхэмом»Сегодня, 02:18Эндрик определился с будущим: бразильский футболист останется в «Реал Мадриде»Эндрик определился с будущим: бразильский футболист останется в «Реал Мадриде»Сегодня, 01:32Интер вернулся к трансферу Джеда СпенсаИнтер вернулся к трансферу Джеда СпенсаСегодня, 01:11Кубок английской лиги: Челси сыграет с Лутон ТаунКубок английской лиги: Челси сыграет с Лутон ТаунСегодня, 00:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)