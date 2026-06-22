Еженедельный прогноз: сильная жара, мощный ветер и кратковременные дожди
Новая рабочая неделя в Узбекистане начинается с переменчивой погоды и высоких температур. Агентство службы «Узгидромет» опубликовало еженедельный прогноз погоды по всей стране. Согласно прогнозу, в течение недели сохранится приток жаркого воздуха, при этом в некоторых регионах будут наблюдаться кратковременные осадки.
Динамика погоды в регионах в течение недели
В новую рабочую неделю ожидаются следующие погодные условия:
В понедельник: На большей части территории республики осадков не ожидается. Только в Республике Каракалпакстан, Ташкентской области и областях Ферганской долины местами возможны кратковременные дожди и грозы.
Во вторник: Вероятность осадков сохранится только в северо-западных регионах республики.
В среду: В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях, а также в областях Ферганской долины местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.
В четверг и пятницу: В конце рабочей недели по всей республике осадков не ожидается.
Температура воздуха и сильная жара
На большей части территории республики в течение рабочей недели дневная температура воздуха будет составлять около +33…+38 градусов. В южных областях местами температура поднимется даже до +41…+44 градусов.
В северо-западных регионах сегодня днем будет очень жарко. Особенно в пустынных зонах 22–23 июня температура может достичь +41…+44 градусов. Впоследствии в этих районах температура воздуха снизится на 4–6 градусов.
Риск селей и сильный ветер в горных районах
Скорость ветра обычно составит 7–12 м/с, однако местами она может усилиться до 13–18 м/с. В некоторых районах сильный ветер будет сопровождаться пыльными бурями.
В предгорных и горных районах республики ожидаются периодические кратковременные дожди и грозы. В связи с этим в данных районах существует риск возникновения селей и паводков.
Какая погода будет в столице Ташкенте?
В городе Ташкенте в течение недели также будет наблюдаться кратковременная изменчивость погоды:
22 июня, понедельник: Во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы. Температура днем составит +34…+36 градусов.
23 июня, вторник: Осадков не ожидается. Температура воздуха днем еще больше поднимется и достигнет +36…+38 градусов.
24 июня, среда: Снова существует вероятность кратковременных дождей и гроз. Температура днем немного снизится до +34…+36 градусов.
25–26 июня, четверг и пятница: В последние дни рабочей недели осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет жаркой, около +36…+38 градусов.
Важное примечание: В столице ночью ожидается температура воздуха около +23…+25 градусов. Ветер восточный, скоростью 3–8 м/с, но периодически может усиливаться до 10–12 м/с, что может вызвать пыльные бури в некоторых частях города.
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