Ливерпуль подписал Рональда Араухо для усиления обороны

·36·Спорт
Ливерпуль подписал Рональда Араухо для усиления обороны

Один из лидеров английской Премьер-лиги, «Ливерпуль» серьёзно усилил состав, стремясь решить проблемы в линии обороны. Как сообщает Goal.com, 27-летний уругвайский центральный защитник Рональд Араухо перешёл из каталонского клуба в команду с Мерсисайда на правах аренды до конца сезона. Об этом Goal.com сообщает .

Этот трансфер был крайне необходим главному тренеру команды Андони Ираоле, оказавшемуся в сложной ситуации из-за кадровых проблем и травм. В последние недели оборона «Ливерпуля» столкнулась с нехваткой игроков, а основная линия команды проходила серьёзное испытание.

Нехватка защитников и новый вызов

Кризис в клубе усугубился после перехода Ибрахимы Конате в «Реал Мадрид», а Жереми Жаке, прибывший в летнее трансферное окно, ещё не успел полностью восстановиться. В результате тренерскому штабу, вынужденному полагаться на молодых и неопытных футболистов, пришлось искать выход на трансферном рынке.

Согласно условиям соглашения, «Ливерпуль» не будет платить арендную плату, однако полностью возьмёт на себя выплату зарплаты футболиста. Кроме того, контракт предусматривает право выкупить защитника напрямую после окончания сезона примерно за 47,14 миллиона фунтов стерлингов (55 миллионов евро).

Впечатления Рональда Араухо

Опытный футболист, выступавший за «Барселону» с 2018 года и проведший более 200 матчей, будет играть за новую команду под 33-м номером. Говоря о трансфере, он отметил, что этот шаг стал лучшим решением в его карьере.

В интервью официальному сайту клуба Араухо сказал: «Я с нетерпением жду возможности приступить к работе. Я очень рад перейти в великий клуб с богатой историей. Я очень хочу встретиться с партнёрами по команде, выйти на поле и помочь команде».

Также футболист не стал скрывать, что последний период в Испании оказался для него непростым. В прошлом сезоне он по многим причинам, включая период физического и психологического восстановления, лишь 11 раз вышел в стартовом составе в матчах Ла Лиги.

Ожидается, что приход опытного футболиста снизит давление на молодых и неопытных защитников «Ливерпуля» и станет важным фактором на пути команды к достижению целей в чемпионате и других турнирах.

ЛиверпульРональд АраухоБарселонаПремьер-лигаТрансфер
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Рональд Араухо перешёл из «Барселоны» в «Ливерпуль» и поделился советом Луиса СуаресаРональд Араухо перешёл из «Барселоны» в «Ливерпуль» и поделился советом Луиса СуаресаСегодня, 02:40Барселона может опередить Реал Мадрид в трансфере РодриБарселона может опередить Реал Мадрид в трансфере РодриСегодня, 02:34Микки ван де Вен подписал новый контракт с «Тоттенхэмом»Микки ван де Вен подписал новый контракт с «Тоттенхэмом»Сегодня, 02:18Эндрик определился с будущим: бразильский футболист останется в «Реал Мадриде»Эндрик определился с будущим: бразильский футболист останется в «Реал Мадриде»Сегодня, 01:32Интер вернулся к трансферу Джеда СпенсаИнтер вернулся к трансферу Джеда СпенсаСегодня, 01:11Кубок английской лиги: Челси сыграет с Лутон ТаунКубок английской лиги: Челси сыграет с Лутон ТаунСегодня, 00:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)