Ливерпуль подписал Рональда Араухо для усиления обороны

Один из лидеров английской Премьер-лиги, «Ливерпуль» серьёзно усилил состав, стремясь решить проблемы в линии обороны. Как сообщает Goal.com, 27-летний уругвайский центральный защитник Рональд Араухо перешёл из каталонского клуба в команду с Мерсисайда на правах аренды до конца сезона. Об этом Goal.com сообщает .

Этот трансфер был крайне необходим главному тренеру команды Андони Ираоле, оказавшемуся в сложной ситуации из-за кадровых проблем и травм. В последние недели оборона «Ливерпуля» столкнулась с нехваткой игроков, а основная линия команды проходила серьёзное испытание.

Нехватка защитников и новый вызов

Кризис в клубе усугубился после перехода Ибрахимы Конате в «Реал Мадрид», а Жереми Жаке, прибывший в летнее трансферное окно, ещё не успел полностью восстановиться. В результате тренерскому штабу, вынужденному полагаться на молодых и неопытных футболистов, пришлось искать выход на трансферном рынке.

Согласно условиям соглашения, «Ливерпуль» не будет платить арендную плату, однако полностью возьмёт на себя выплату зарплаты футболиста. Кроме того, контракт предусматривает право выкупить защитника напрямую после окончания сезона примерно за 47,14 миллиона фунтов стерлингов (55 миллионов евро).

Впечатления Рональда Араухо

Опытный футболист, выступавший за «Барселону» с 2018 года и проведший более 200 матчей, будет играть за новую команду под 33-м номером. Говоря о трансфере, он отметил, что этот шаг стал лучшим решением в его карьере.

В интервью официальному сайту клуба Араухо сказал: «Я с нетерпением жду возможности приступить к работе. Я очень рад перейти в великий клуб с богатой историей. Я очень хочу встретиться с партнёрами по команде, выйти на поле и помочь команде».

Также футболист не стал скрывать, что последний период в Испании оказался для него непростым. В прошлом сезоне он по многим причинам, включая период физического и психологического восстановления, лишь 11 раз вышел в стартовом составе в матчах Ла Лиги.

Ожидается, что приход опытного футболиста снизит давление на молодых и неопытных защитников «Ливерпуля» и станет важным фактором на пути команды к достижению целей в чемпионате и других турнирах.