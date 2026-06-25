Сотрудник клиники в Ташкенте приговорен к 5 суткам ареста за домогательства к пациентке

·6·Общество
Сотрудник клиники в Ташкенте приговорен к 5 суткам ареста за домогательства к пациентке

Суд Бектемирского района вынес решение в отношении 38-летнего Ш.Т., работавшего в одной из клиник Ташкента. Он был признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении пациентки и приговорен к 5 суткам административного ареста.

Инцидент произошел 10 июня в лифте клиники. Согласно материалам дела, находясь в лифте с пациенткой М.А., сотрудник высказывал оскорбления и прикоснулся к телу женщины против ее воли.

Обвиняемый в суде свою вину не признал. Он заявил, что его действия были связаны исключительно с рабочим процессом по размещению пациентки.

Однако потерпевшая предоставила запись телефонного разговора, в которой слышно, как Ш.Т. извиняется перед женщиной. Суд расценил данную аудиозапись как одно из доказательств по делу.

После случившегося состояние здоровья потерпевшей ухудшилось, после чего она обратилась к руководству медицинского учреждения и в правоохранительные органы.

Суд признал Ш.Т. виновным по статье 41-1 Кодекса об административной ответственности и назначил наказание в виде 5 суток административного ареста.

ТашкентДомогательстваСудАдминистративный арестБектемирский район
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Ферганской области произошло землетрясениеВ Ферганской области произошло землетрясениеВчера, 22:06В Узбекистане предложили ввести «День отцов»В Узбекистане предложили ввести «День отцов»Вчера, 17:16В Ташкенте пресечена попытка ввода в обращение фальшивых долларовВ Ташкенте пресечена попытка ввода в обращение фальшивых долларовВчера, 15:58На перевале «Камчик» из кювета извлекли грузовой автомобильНа перевале «Камчик» из кювета извлекли грузовой автомобильВчера, 15:39Наказание за хищения и мошенничество ужесточено: если ущерб не возмещен...Наказание за хищения и мошенничество ужесточено: если ущерб не возмещен...Вчера, 13:37В Мирзо-Улугбекском районе задержан человек, укравший iPhone 15 и деньги из BYDВ Мирзо-Улугбекском районе задержан человек, укравший iPhone 15 и деньги из BYDВчера, 10:06
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
В Хорезме выпускники подарили учителю квартиру
Водитель Кобалт, разорвавший Тракер пополам, арестован
Водитель Кобалт, разорвавший Тракер пополам, арестован
Абдукодир Хусанов появился на поле с ребенком
Абдукодир Хусанов появился на поле с ребенком
В Бухарской области задержали вора, перевозившего быка в салоне Гентра
В Бухарской области задержали вора, перевозившего быка в салоне Гентра