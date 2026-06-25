Сотрудник клиники в Ташкенте приговорен к 5 суткам ареста за домогательства к пациентке

Суд Бектемирского района вынес решение в отношении 38-летнего Ш.Т., работавшего в одной из клиник Ташкента. Он был признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении пациентки и приговорен к 5 суткам административного ареста.

Инцидент произошел 10 июня в лифте клиники. Согласно материалам дела, находясь в лифте с пациенткой М.А., сотрудник высказывал оскорбления и прикоснулся к телу женщины против ее воли.

Обвиняемый в суде свою вину не признал. Он заявил, что его действия были связаны исключительно с рабочим процессом по размещению пациентки.

Однако потерпевшая предоставила запись телефонного разговора, в которой слышно, как Ш.Т. извиняется перед женщиной. Суд расценил данную аудиозапись как одно из доказательств по делу.

После случившегося состояние здоровья потерпевшей ухудшилось, после чего она обратилась к руководству медицинского учреждения и в правоохранительные органы.

Суд признал Ш.Т. виновным по статье 41-1 Кодекса об административной ответственности и назначил наказание в виде 5 суток административного ареста.