В Ташкентской области выявлено мошенничество на 38 тысяч долларов

В Ташкентской области возбуждено уголовное дело в отношении лиц, присвоивших денежные средства граждан, пообещав устроить их на работу в Южной Корее.

В ходе мероприятия, проведенного департаментом при Генеральной прокуратуре, было установлено, что гражданин Т.Т. пообещал 12 лицам найти работу в Южной Корее. В общей сложности он получил от граждан 38 тысяч долларов США.

Согласно данным следствия, Т.Т. передал полученные деньги своему сообщнику А.А. А.А. ранее работал в Агентстве по внешней трудовой миграции и уже был судим за мошенничество и дачу взятки.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия.