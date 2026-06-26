С 1 сентября автомобилям, не соответствующим требованиям, не будут заправлять газ

С 1 сентября 2026 года в Узбекистане вступят в силу новые и строгие правила заправки автомобилей газом. Теперь заправка будет разрешена только в том случае, если транспортное средство полностью соответствует установленным требованиям безопасности.

Процессы контроля на газозаправочных станциях будут осуществляться автоматически через информационные системы «У-Гас» и «Эко-Химоя». Система проверит данные об автомобиле и установленном на нем газобаллонном оборудовании.

Заправка автомобиля газом будет запрещена в следующих случаях:

— при отсутствии документов, разрешающих установку газобаллонного оборудования;

— при истечении срока действия обязательного технического осмотра транспортного средства;

— при использовании газового баллона с истекшим сроком эксплуатации;

— при отсутствии данных о прохождении газовым оборудованием обязательных испытаний.

Таким образом, если у водителя не будет полного пакета документов или автомобиль не пройдет проверку безопасности вовремя, заправка на станции будет невозможна.

Кроме того, ответственные органы сформируют отдельный реестр автозаправочных станций и компрессорных станций заправки газом, расположенных в опасных зонах.

Объекты, нарушающие требования безопасности или представляющие риск для населения, будут перенесены в безопасные зоны. Если это будет невозможно, их деятельность будет прекращена, а станции закрыты.

Новый порядок направлен на предотвращение инцидентов, связанных с взрывом газовых баллонов, выявление технически неисправных автомобилей и обеспечение безопасности водителей и пассажиров.