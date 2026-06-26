Ваш дом будет оценен по реальной рыночной стоимости: важные новости для владельцев недвижимости

·52·Общество
Ваш дом будет оценен по реальной рыночной стоимости: важные новости для владельцев недвижимости

Большие и важные изменения на рынке недвижимости! Теперь стоимость жилых и нежилых зданий будет рассчитываться не просто на основе предположений, а по четким, объективным и прозрачным рыночным принципам.

Министерство юстиции 25 июня 2026 года методику массовой оценки недвижимости зарегистрировало под номером 3858. Этот новый документ открывает совершенно новую эру в определении стоимости нашего имущества.

Как определяется цена? Четыре основных критерия

Согласно новой методике, все объекты недвижимости разделены на три крупные группы (квартиры в многоквартирных домах, частные дома и нежилые объекты) и оцениваются на основе следующих факторов:

Группа факторов

На что обращают внимание при оценке?

Состояние рынка

Реальная ситуация на рынке недвижимости, фактически совершенные сделки купли-продажи и актуальные цены в объявлениях.

Характеристики здания

Год постройки дома, использованные строительные материалы, общая площадь, этажность и уровень ремонта.

Территориальные зоны

Исходя из рыночных цен, территории разделяются на специальные «ценовые зоны» и сравниваются с эталонными объектами.

Профессиональный подход

Стоимость имущества рассчитывается на основе трех подходов: сравнительного, затратного или доходного.

Как узнать стоимость вашего имущества?

Новая система будет максимально удобной и открытой для собственников. После завершения массовой оценки все результаты на официальном сайте и в информационных системах Агентства по кадастру будут опубликованы.

Вам не придется никуда ходить — просто введя кадастровый номер своего имущества, вы сможете легко узнать, на какую сумму оценен ваш дом или здание.

Если вы не согласны: 90-дневный срок и ваше право

Самое важное — результаты оценки не вступают в силу немедленно после публикации. Они в течение 90 дней (3 месяцев) выносятся на общественное обсуждение и рассмотрение.

Вниманию собственников: В течение этого 90-дневного срока вы можете ознакомиться с результатами оценки, представить свои предложения и возражения. Если вы категорически не согласны с установленной ценой, вы имеете право обратиться в уполномоченный орган или напрямую в суд.

Эта новая система призвана объективно определять стоимость объектов недвижимости на основе рыночных принципов, без скрытых игр и по единым критериям. Теперь реальная стоимость каждого объекта станет прозрачной!

Министерство юстицииАгентство по кадастру
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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