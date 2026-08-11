Центр обработки данных Amazon может стать крупнейшим загрязнителем климата в США

Amazon планирует инвестировать в специальную газовую электростанцию для крупного центра обработки данных, строительство которого намечено в округе Пекос, штат Техас. Согласно данным Те Нью-Йорк Тимес, станция получила разрешение на выброс до 33 миллионов тонн углекислого газа (КО2) в год. Если объект начнёт работать на полной мощности в заявленном объёме, он рискует стать крупнейшим единичным источником климатического загрязнения среди всех электростанций США. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как выяснилось, корпорация намерена использовать эту станцию для удовлетворения собственных потребностей — бесперебойного энергоснабжения инфраструктуры искусственного интеллекта и центров обработки данных. Представители Amazon заявляют, что объект локальной генерации поможет не допустить повышения тарифов на электроэнергию для обычных потребителей и семей в регионе. Компания хочет предотвратить дополнительную экономическую нагрузку на жителей Техаса, самостоятельно решая вопросы энергоснабжения.

Однако этот проект ещё сильнее обострил серьёзное противоречие между экологическими обязательствами технологического гиганта и беспрецедентно растущим энергопотреблением технологий искусственного интеллекта. В последние годы проблемы энергосетей и расходы, вызванные центрами обработки данных и огромными объёмами потребляемой ими энергии, стали причиной ожесточённых политических дебатов в США. В результате экологическое давление на крупные ИТ-компании продолжает усиливаться.

Климатические обязательства и требования искусственного интеллекта

Amazon официально обязалась к 2040 году свести к нулю все углеродные выбросы от своей деятельности. Тем не менее стало известно, что общий объём выбросов углерода компании за прошлый год вырос на 16%. Это показывает, что вычислительные мощности, необходимые для разработки и поддержки современных систем искусственного интеллекта, серьёзно подрывают экологические цели.

Сегодня Amazon и другие крупные технологические корпорации идут по пути строительства и поддержки именно газовых электростанций, чтобы гарантировать необходимое энергоснабжение. Представители компании признают, что энергетическая и климатическая ситуация радикально отличается от той, что была во время принятия первоначальных обязательств. По их словам, хотя мир изменился, приверженность компании ключевым климатическим целям остаётся неизменной.

Этот проект наглядно показывает, на какие сложные компромиссы технологическим гигантам приходится идти при расширении вычислительной инфраструктуры. Для обеспечения центров обработки данных необходимой энергией требуется генерация непосредственно на месте, и строительство газовой станции с показателями выше, чем у любой другой станции в США, привлекает внимание всего мира.