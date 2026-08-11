Рональд Араухо перешёл из «Барселоны» в «Ливерпуль» и поделился советом Луиса Суареса

Защитник Рональд Араухо, перешедший из «Барселоны» в «Ливерпуль» на правах аренды, рассказал, что в преддверии начала выступлений в английской Премьер-лиге получил ценные советы от своего соотечественника и легендарного нападающего Луиса Суареса. Этот трансфер был оперативно осуществлён зимой из-за серьёзных проблем мерсисайдской команды в обороне и открыл новую страницу в карьере уругвайского футболиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, 27-летний футболист будет выступать на правах аренды до конца сезона, а соглашение также включает опцию выкупа примерно за 47,14 миллиона фунтов стерлингов. Араухо, который будет играть за новую команду под 33-м номером, в интервью официальной пресс-службе клуба отметил, что сразу согласился на это предложение, а переговоры и переход прошли очень быстро.

По стопам уругвайцев и слова поддержки Луиса Суареса

Рональд Араухо стал четвёртым уругвайским футболистом в составе «Ливерпуля». До него честь мерсисайдского клуба защищали такие игроки, как Луис Суарес , Себастьян Коатес и Дарвин Нуньес. Опытный нападающий Луис Суарес сразу после перехода пожелал соотечественнику удачи и отправил ему специальное сообщение.

«Несколько минут назад я получил от него сообщение с добрыми пожеланиями и словами удачи. Он сказал, что я пришёл в потрясающий клуб, и пожелал мне всего наилучшего в моей карьере здесь», — рассказал Араухо об отношениях с Суаресом. Он также добавил, что легендарный нападающий просто посоветовал ему «наслаждаться этим».

Детская мечта и английский футбол

По словам футболиста, в детстве он с большим интересом следил за выступлениями Луиса Суареса в составе «Ливерпуля», и именно это усилило его любовь к английской Премьер-лиге. Защитник вспомнил, что в Уругвае матчи Премьер-лиги всегда с большим вниманием смотрели ранним утром, и выразил уверенность, что этот переход станет самым правильным и важным шагом в его карьере.

В условиях кадрового дефицита, возникшего в команде, ожидается, что опыт Рональда Араухо значительно поможет тренеру укрепить линию обороны. Для уругвайского футболиста эта возможность станет важным испытанием на пути к тому, чтобы проявить себя на европейской арене и успешно выступать в чемпионате своей мечты.