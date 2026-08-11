Микки ван де Вен подписал новый контракт с «Тоттенхэмом»

·44·Спорт
Микки ван де Вен подписал новый контракт с «Тоттенхэмом»

Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании долгосрочного контракта с одним из своих ключевых защитников — Микки ван де Веном. Как сообщает Goal.com, нидерландский футболист получил высокую оценку руководства и тренерского штаба за яркие выступления в составе клуба и связал своё будущее с северолондонской командой. Об этом Goal.com сообщает .

С момента перехода из немецкого «Вольфсбурга» в августе 2023 года центральный защитник стал одним из самых талантливых игроков английской Премьер-лиги. За короткий срок он превратился в основу обороны команды и был признан одним из сильнейших центральных защитников Европы.

Прогресс в клубе и новые цели

После подписания нового контракта Микки ван де Вен рассказал о положительных впечатлениях от выступлений за «Тоттенхэм» и планах на будущее. По его словам, с первого дня в клубе он полюбил команду и её болельщиков, а также получил возможность всесторонне развиваться.

Защитник подчеркнул, что цели клуба чётко определены, и он хочет двигаться к ним вместе с командой. Он также не скрывал большого воодушевления атмосферой, созданной в «Тоттенхэме», и будущими результатами.

Доверие Роберто Де Дзерби и капитанская повязка

Главный тренер команды Роберто Де Дзерби неоднократно подчёркивал исключительную роль защитника в игровой системе. В решающих матчах концовки прошлого сезона, когда команда боролась с угрозой вылета в низший дивизион, итальянский специалист доверил Ван де Вену капитанскую повязку.

По мнению Де Дзерби, сохранение таких высококлассных футболистов, как Микки, является одним из важнейших шагов для «Тоттенхэма» на пути к борьбе за главные трофеи в Англии и Европе. Тренер отметил, что менталитет и амбиции игрока полностью соответствуют ценностям клуба.

Героизм на поле и статистика

Стабильно выступающий за лондонцев Ван де Вен приближается к отметке в 100 матчей за клуб. В прошлом сезоне он провёл 45 встреч во всех турнирах, включая 34 матча в Премьер-лиге, а всего на его счету уже 96 игр.

Одним из самых ярких эпизодов, навсегда запечатлевшихся в сердцах болельщиков, стал финал Лиги Европы 2025 года в Бильбао. В том матче он акробатически отразил удар нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда, сохранив для команды победу со счётом 1:0. Этот момент стал одним из самых запоминающихся кадров в современной истории клуба.

ТоттенхэмМикки Ван Де ВенПремьер-ЛигаТрансферФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Рональд Араухо перешёл из «Барселоны» в «Ливерпуль» и поделился советом Луиса СуаресаРональд Араухо перешёл из «Барселоны» в «Ливерпуль» и поделился советом Луиса СуаресаСегодня, 02:40Барселона может опередить Реал Мадрид в трансфере РодриБарселона может опередить Реал Мадрид в трансфере РодриСегодня, 02:34Эндрик определился с будущим: бразильский футболист останется в «Реал Мадриде»Эндрик определился с будущим: бразильский футболист останется в «Реал Мадриде»Сегодня, 01:32Интер вернулся к трансферу Джеда СпенсаИнтер вернулся к трансферу Джеда СпенсаСегодня, 01:11Кубок английской лиги: Челси сыграет с Лутон ТаунКубок английской лиги: Челси сыграет с Лутон ТаунСегодня, 00:58Будущее Виктора Дьёкереша: Нико Ковач поддержал нападающегоБудущее Виктора Дьёкереша: Нико Ковач поддержал нападающегоСегодня, 00:33
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)