Микки ван де Вен подписал новый контракт с «Тоттенхэмом»

Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании долгосрочного контракта с одним из своих ключевых защитников — Микки ван де Веном. Как сообщает Goal.com, нидерландский футболист получил высокую оценку руководства и тренерского штаба за яркие выступления в составе клуба и связал своё будущее с северолондонской командой. Об этом Goal.com сообщает .

С момента перехода из немецкого «Вольфсбурга» в августе 2023 года центральный защитник стал одним из самых талантливых игроков английской Премьер-лиги. За короткий срок он превратился в основу обороны команды и был признан одним из сильнейших центральных защитников Европы.

Прогресс в клубе и новые цели

После подписания нового контракта Микки ван де Вен рассказал о положительных впечатлениях от выступлений за «Тоттенхэм» и планах на будущее. По его словам, с первого дня в клубе он полюбил команду и её болельщиков, а также получил возможность всесторонне развиваться.

Защитник подчеркнул, что цели клуба чётко определены, и он хочет двигаться к ним вместе с командой. Он также не скрывал большого воодушевления атмосферой, созданной в «Тоттенхэме», и будущими результатами.

Доверие Роберто Де Дзерби и капитанская повязка

Главный тренер команды Роберто Де Дзерби неоднократно подчёркивал исключительную роль защитника в игровой системе. В решающих матчах концовки прошлого сезона, когда команда боролась с угрозой вылета в низший дивизион, итальянский специалист доверил Ван де Вену капитанскую повязку.

По мнению Де Дзерби, сохранение таких высококлассных футболистов, как Микки, является одним из важнейших шагов для «Тоттенхэма» на пути к борьбе за главные трофеи в Англии и Европе. Тренер отметил, что менталитет и амбиции игрока полностью соответствуют ценностям клуба.

Героизм на поле и статистика

Стабильно выступающий за лондонцев Ван де Вен приближается к отметке в 100 матчей за клуб. В прошлом сезоне он провёл 45 встреч во всех турнирах, включая 34 матча в Премьер-лиге, а всего на его счету уже 96 игр.

Одним из самых ярких эпизодов, навсегда запечатлевшихся в сердцах болельщиков, стал финал Лиги Европы 2025 года в Бильбао. В том матче он акробатически отразил удар нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда, сохранив для команды победу со счётом 1:0. Этот момент стал одним из самых запоминающихся кадров в современной истории клуба.