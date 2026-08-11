Барселона может опередить Реал Мадрид в трансфере Родри

·49·Спорт
Барселона может опередить Реал Мадрид в трансфере Родри

Если «Барселона» опередит своего главного соперника, «Реал Мадрид», в борьбе за переход полузащитника «Манчестер Сити» Родри, это может кардинально изменить баланс сил в истории Эль-Класико. Британское издание The Athletic сообщает, что ещё недавно победа каталонцев в таком громком трансфере казалась немыслимой. Об этом сообщает Goal.com.

В последние летние трансферные окна «Барселона» из-за финансовых трудностей сталкивалась с проблемами при регистрации своих футболистов. В это же время её главный соперник, «Реал Мадрид», без особых проблем привлекал в команду самых ярких звёзд мирового футбола.

Соотношение сил на трансферном рынке

В частности, переходы Джуда Беллингема в 2023 году и Килиана Мбаппе в 2024-м показали, что в борьбе за лучших игроков Европы стадион «Сантьяго Бернабеу» стал их практически неизбежным местом назначения. Даже после ухода Лионелья Месси в «Пари Сен-Жермен» в 2021 году «Барселоне» удалось привлечь нескольких известных футболистов.

В частности, в августе 2022 года к команде присоединился Роберт Левандовски, а в 2024-м состав пополнил Дани Ольмо. Кроме того, Энтони Гордон был приобретён у «Ньюкасл Юнайтед» за 80 миллионов евро.

Финансовое восстановление и планы на будущее

По словам руководства каталонского клуба, рост доходов после возвращения на стадион «Камп Ноу» значительно укрепил финансовое положение команды. Это позволяет ей действовать на трансферном рынке более активно.

По данным источника, «Манчестер Сити» оценивает Родри примерно в 80 миллионов евро. Руководство «Барселоны» подчёркивает, что усилия по подписанию испанской звезды не повлияют на работу клуба над трансфером нападающего «Атлетико Мадрид» Хулиана Альвареса.

БарселонаРеал МадридРодриТрансферыЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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