Сергей Брин потратил 100 миллионов долларов на борьбу с налогом для миллиардеров

·40·Технологии
Сергей Брин потратил 100 миллионов долларов на борьбу с налогом для миллиардеров

Один из основателей Google Сергей Брин пожертвовал еще 20 миллионов долларов организации «Буилд а Беттер Калифорниа», выступающей против предлагаемого в Калифорнии налога для миллиардеров. Согласно новым финансовым отчетам, Брин, четвертый самый богатый человек в мире, таким образом потратил в общей сложности более 100 миллионов долларов, чтобы избежать предполагаемого налогового платежа в размере около 13,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает TechCrunch.ком.

Инициатива, известная в Калифорнии как Проп 40, предусматривает введение единовременного налога в размере 5% на чистое состояние примерно 200 миллиардеров, проживающих в штате. Ожидается, что доходы от этого налога в основном будут направлены на финансирование калифорнийских программ здравоохранения. В частности, на фоне ожидаемых в следующем году сокращений бюджета программа Медикаид в штате может лишиться до 30 миллиардов долларов федерального финансирования.

Технологические магнаты покидают штат

Однако Сергей Брин — не единственный технологический магнат, пытающийся избежать такого налога. Сообщается, что основатель Meta Марк Цукерберг не случайно купил в этом году особняк стоимостью 170 миллионов долларов недалеко от Майами. Штат также покинули бывший генеральный директор Uber Трэвис Каланик, венчурный инвестор Питер Тиль и соратник Брина, один из основателей Google Ларри Пейдж.

Инициатива Проп 40 подверглась резкой критике и со стороны губернатора штата Гэвина Ньюсома. Он выразил обеспокоенность экономическими последствиями отъезда миллиардеров и их компаний из Калифорнии и вместо этого призвал ввести «национальный налог для миллиардеров». В своем заявлении губернатор отметил, что обычный офисный сотрудник платит более высокую налоговую ставку, чем богатые наследники.

Предстоящее голосование и другие мнения

Жители Калифорнии должны проголосовать по вопросу Проп 40 в ноябре этого года. Финансируемая Брином организация продвигает альтернативную инициативу, способную заблокировать этот проект путем ограничения введения новых налогов.

С другой стороны, основатель NVIDIA Дженсен Хуанг заявил о готовности платить такие налоги. В интервью Bloomberg Хуанг, которому, как ожидается, придется выплатить около 8 миллиардов долларов налогов, сказал, что ни разу об этом не задумывался.

«Мы выбрали жить в Силикон Валлей, и если они хотят ввести такой налог, пожалуйста, я не возражаю», — подчеркнул глава NVIDIA.

GoogleСергей БринТехнологииНалогиСША
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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