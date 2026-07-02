В Андижане тело 15-летней девушки нашли в канале

В Мархаматском районе Андижанской области погибла 15-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что М.Э. 2010 года рождения, проживающая в махалле «Эрши» Мархаматского района, 30 июня 2024 года примерно в 02:30 упала в воду возле автомобильного моста через Южно-Ферганский канал, протекающий по территории махалли.

В ходе оперативно-поисковых мероприятий тело несовершеннолетней девушки было обнаружено 1 июля в той части Южно-Ферганского канала, которая протекает по территории Тошлокского района Ферганской области.

В настоящее время прокуратурой Мархаматского района проводятся следственные действия в рамках доследственной проверки. Правоохранительными органами будет дана правовая оценка всем обстоятельствам происшествия.