За семь дней до свадьбы: парень задержан с героином

·31·Общество
За семь дней до свадьбы: парень задержан с героином

В Бектемирском районе Ташкента в ходе оперативного мероприятия двое молодых людей были задержаны с крупной партией наркотических средств. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

Согласно информации, сотрудники уголовного розыска сначала проверили автомобиль, в котором передвигались подозреваемые. В ходе досмотра был обнаружен героин, расфасованный для сбыта методом «закладок».

После этого оперативные мероприятия были продолжены, и по месту жительства подозреваемых был проведен обыск. Там также были найдены различные наркотические средства, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств.

На видео, распространенном органами внутренних дел, один из задержанных не скрывает раскаяния в содеянном и говорит:

«До моей свадьбы оставалось всего семь дней. Каждый отвечает за свои поступки. Конец этого пути — тюрьма».

По данным следствия, в данном случае была пресечена попытка незаконного оборота в общей сложности 1,2 килограмма героина и 100 граммов мефедрона.

По данному факту в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 6 статьи 273 Уголовного кодекса. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время проводятся следственные действия.

ТашкентБектемир
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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