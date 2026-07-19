На границе пресечен ввоз наркотиков, спрятанных в шоколаде, отправленном из России в Узбекистан

В международном почтовом отправлении, поступившем из России в Узбекистан, были обнаружены наркотические средства. Об этом сообщила Служба государственной безопасности.

Согласно полученным данным, в ходе оперативного мероприятия в Хорезмской области при получении посылки из России был задержан житель города Ургенча 1997 года рождения, ранее судимый за преступление, связанное с наркотиками.

При детальном досмотре отправления выяснилось, что среди различных сладостей было спрятано 538 граммов гашиша, замаскированного под шоколад.

Еще один случай был зафиксирован в Юкоричирчикском районе Ташкентской области. В ходе оперативного мероприятия был задержан 45-летний житель Ташкента в момент получения 700 граммов гашиша, незаконно ввезенного в страну наркокурьерами и оставленного в тайнике.

Правоохранительными органами по обоим фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время проводятся следственные действия и принимаются меры по установлению других лиц, причастных к данным преступлениям.