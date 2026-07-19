Жавохир и Бибисара на матче Англия – Франция (видео)

Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров и известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева посетили матч за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Англии. Об этом Бибисара сообщила на своей странице в Instagram.

Шахматистка также поделилась в социальной сети несколькими совместными фотографиями с Жавохиром Синдаровым. Как стало известно, они наблюдали за ходом встречи непосредственно со стадиона «Майами» в городе Майами-Гарденс, штат Флорида, США.

В интересном и богатом на голы матче сборная Англии под руководством Томаса Тухеля обыграла Францию со счетом 6:4 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира.