В Фергане задержаны лица, вымогавшие деньги у гражданина после видеосъемки
В Ферганской области выявлена группа лиц, которые вывезли гражданина в безлюдное место, нанесли ему телесные повреждения и угрожали позором. Подозреваемые требовали у потерпевшего миллионы сумов, однако в момент передачи денег ситуация резко изменилась.
Правоохранительные органы начали проверку по данному факту.
Гражданина вывезли в карьер
По предварительным данным, пятеро жителей города Ферганы вывезли жителя Кувинского района в карьер на территории махалли «Бешбола».
Там потерпевшему были нанесены телесные повреждения. Кроме того, обстоятельства, которые должны были остаться в тайне, были сняты на мобильный телефон.
Угрожали распространением видео
Члены группы угрожали отправить записи близким родственникам потерпевшего и опозорить его.
Взамен этого у гражданина потребовали 8 миллионов сумов. Сообщается, что путем давления на потерпевшего планировалось получить средства частями.
Задержаны при получении денег
Подозреваемые были задержаны сотрудниками органов внутренних дел в момент получения 2 миллионов сумов из требуемой суммы.
В ходе оперативного мероприятия были оформлены доказательства, причастные к делу. Ожидается, что действиям каждого члена группы будет дана правовая оценка.
Начата доследственная проверка
В настоящее время по данному факту проводятся доследственные мероприятия.
По итогам проверки в отношении подозреваемых может быть возбуждено уголовное дело и принято соответствующее процессуальное решение. До тех пор, пока их вина не будет доказана приговором суда, они считаются невиновными.
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