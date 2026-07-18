В Фергане задержаны лица, вымогавшие деньги у гражданина после видеосъемки

В Ферганской области выявлена группа лиц, которые вывезли гражданина в безлюдное место, нанесли ему телесные повреждения и угрожали позором. Подозреваемые требовали у потерпевшего миллионы сумов, однако в момент передачи денег ситуация резко изменилась.

Правоохранительные органы начали проверку по данному факту.

Гражданина вывезли в карьер

По предварительным данным, пятеро жителей города Ферганы вывезли жителя Кувинского района в карьер на территории махалли «Бешбола».

Там потерпевшему были нанесены телесные повреждения. Кроме того, обстоятельства, которые должны были остаться в тайне, были сняты на мобильный телефон.

Угрожали распространением видео

Члены группы угрожали отправить записи близким родственникам потерпевшего и опозорить его.

Взамен этого у гражданина потребовали 8 миллионов сумов. Сообщается, что путем давления на потерпевшего планировалось получить средства частями.

Задержаны при получении денег

Подозреваемые были задержаны сотрудниками органов внутренних дел в момент получения 2 миллионов сумов из требуемой суммы.

В ходе оперативного мероприятия были оформлены доказательства, причастные к делу. Ожидается, что действиям каждого члена группы будет дана правовая оценка.

Начата доследственная проверка

В настоящее время по данному факту проводятся доследственные мероприятия.

По итогам проверки в отношении подозреваемых может быть возбуждено уголовное дело и принято соответствующее процессуальное решение. До тех пор, пока их вина не будет доказана приговором суда, они считаются невиновными.