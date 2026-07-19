В Ташкенте из-за жары в соцсетях распространились кадры плавящихся светофоров

·25·Общество
В Ташкенте из-за жары в соцсетях распространились кадры плавящихся светофоров

В столице продолжается аномальная жара. Сегодня в социальных сетях появились кадры, на которых видно, как в Ташкенте из-за высокой температуры плавятся светофоры.

По словам некоторых водителей, бортовые термометры автомобилей показывали +57°C. Такие показатели обычно ощущаются еще сильнее из-за нагретого асфальта и прямого воздействия солнечных лучей.

Распространенные кадры вызвали дискуссии о том, что жара в городе влияет не только на людей, но и на элементы инфраструктуры. На данный момент официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Населению рекомендуется соблюдать меры предосторожности. В самое жаркое время суток необходимо воздержаться от выхода на улицу, носить головные уборы и пить достаточное количество воды.

Чтобы снизить риск теплового удара, не рекомендуется оставлять детей и животных в закрытых автомобилях, а тяжелый физический труд лучше перенести на более прохладное время суток.

Ташкент
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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